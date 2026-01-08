女優の本田望結（21）が8日、都内で「はじめたいこと見つけよう！2026年 アコムはじめたいことRANKING発表会」に登壇した。

同イベントでは、日本全国の10代から60代の2000名を対象に調査した「はじめたいこと」がランキング形式で発表された。

本田は、お笑いトリオのぱーてぃーちゃん、俳優の中尾明慶（37）とともに趣味の時間を充実させる姿が評価され、「はじめてみたパーソンオブザイヤー」を受賞。幼少期から芸能活動とフィギュアスケートの二刀流で歩んでおり「2つのことを始めて来年で20周年。がむしゃらに中途半端かも知れないけど、続けてきたことを認められたような気持ち。2026年良いスタートを切れました」と受賞を喜んだ。

最近は手話の勉強にも励んでいる。ドラマで演じた役がきっかけで関心を持ったといい「それまで勉強したことがなくて丸暗記状態だったので、撮影が終わって楽しさを知って。2026年は手話を勉強していけたら良いなと思います」と意欲的だった。

今年始めてみたいことは妹・紗来（18）との2人暮らし。姉妹仲の良さはよく知られたところだが「雲行きが怪しくて」とぽつり。「私との2人生活に乗り気じゃないみたい。私が結構きちょう面で…。初めの一歩として両親に相談したい」とまずは外堀から固めていく。