脳科学者の女性が、認知症の母親と過ごした日々をつづった絵本を出版した。

新聞社のインタビューを受けたことがきっかけだった。亡くなるまでの８年間、母親の介護をして感じた「できないことが増えても、その人らしさは最期まで失われない」という思いを込めた。（石間亜希）

絵本のタイトルは、「その人らしさ なくならない」（大泉書店）。感情や自意識を専門とする脳科学者で、東大特任研究員の恩蔵（おんぞう）絢子さん（４６）が初めてストーリーを手がけた絵本だ。

「さいきん、わからないことがたくさんあるの」

絵本は、認知症の女性が台所で途方に暮れる場面から始まる。料理は得意なはずなのに、何を作っていたか忘れてしまったのだ。戸惑う女性に、娘が寄り添い、語りかける。

「いまのおかあさんは おてつだいが ひつようなだけ」

母親を「患者ではなくひとりの人間として観察」

認知症の女性は、恩蔵さんの母親・恵子さん（２０２３年、７２歳で死去）、娘は恩蔵さん自身だ。恵子さんは、６５歳でアルツハイマー型認知症と診断された。アルツハイマー型は、記憶をつかさどる海馬が萎縮（いしゅく）し、新しい情報を覚えるのが難しくなる。恩蔵さんは、「認知症は『家族のことも自分のこともわからなくなり、人が変わってしまう』というイメージがあり不安だった」と振り返る。

一方で、「本当にそうなのか」と疑問も浮かんだ。脳には色々な部位がある。海馬が萎縮しても、出来ることはあるはず。「母親を患者ではなく、ひとりの人間として観察し、どんな感情や能力があるのか確かめよう」と決めた。

ある日、２人で料理を作り食べようとすると、恵子さんが「ちびちゃんはどこ？」と誰かを探し始めた。家に子どもはいない。「幻覚が見えるのか」と心配になり、「ちびちゃん」を探す時を記録すると、食事をしようとする時が多かった。そして気づいた。「ちびちゃんは、幼い頃の兄や私のことだ」

恵子さんは家事全般が得意で、家族思い。食事の用意が出来ると子どもたちに真っ先に声をかけた。恩蔵さんは、「母にとって『ちびちゃん』と食卓を囲んだ記憶は幸せで大切ということ。母は優しい母のままなのだと実感した」という。

きっかけは「読売ＫＯＤＯＭＯ新聞」インタビュー

恵子さんの症状は徐々に進み、２１年には、食事や着替えにも介助が必要に。コミュニケーションも難しくなった。「やだねー」と独り言が増え、恩蔵さんの気持ちもふさいだ。

なんとか励まそうと、思いきり変な顔をしてみたことがある。すると、恵子さんも負けないくらいの変な顔を返してくれ、２人で笑い転げた。「母には娘を楽しませたいという気持ちが残っている」とほっとした。独り言も、家族の役に立てないという悲しみの表れなのではと気づいた。

ちょうどこの頃、恩蔵さんは読売ＫＯＤＯＭＯ新聞の認知症特集でインタビューを受け、こう語った。「認知症になってもなお残るものこそ本当の『その人らしさ』なのだと、母との暮らしで学びました」

２２年９月に掲載されたこの記事を読んだ大泉書店（東京）の絵本担当・谷口由美子さん（５３）は、「認知症のイメージがガラリと変わった」と話す。自身も両親の介護について不安を感じていた。恩蔵さんの経験を知れば、認知症の人への接し方が変わる人も多いのではと考えた。「ほっとするような絵本を作りたい」と恩蔵さんに連絡を取った。

恩蔵さんは、「認知症について知ってもらうきっかけになる」と快諾。「母が見ていた光景を描きたい」と構成は、症状が表れて不安に思う母と、寄り添う娘の対話形式にした。昨年９月に出版されると「当事者や介護者の気持ちがわかりやすい」と評判になった。

恩蔵さんは、「認知症はどれだけ症状が進んでも、感情は残る。その人らしさを失うことはないと知ってほしい」と話す。

「認知症になると何もできなくなる」誤解や偏見根強く

厚生労働省研究班の推計では、認知症の高齢者は２０２２年の４４３万人から、４０年には５８４万人に増加する。高齢者のおよそ７人に１人の割合で、誰でも認知症になりうる。

「認知症になると何もできなくなる」といった誤解や偏見は根強い。こうしたイメージを払拭（ふっしょく）するため、２０２４年１月には「共生社会の実現」を目指す認知症基本法が施行された。これに基づき、政府は同１２月に認知症施策推進基本計画を策定し、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるという「新しい認知症観」の普及を目標に掲げた。

都道府県と市区町村は、認知症の当事者や家族の声を聞きながら推進計画を策定することを求められており、実効性のある計画を立てることができるかが注目されている。