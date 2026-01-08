1月6日、「timelesz」の松島聡が、『ザ！ 世界仰天ニュース』（日本テレビ系、以下『仰天ニュース』）のレギュラーメンバーに就任することが発表された。ただ、新MCに浮上していた “有力候補” が惜しまれているようだ。

『仰天ニュース』は、2001年にスタートし、中居正広と笑福亭鶴瓶が司会を務めてきた。ただ、2024年12月末に中居の「女性トラブル」が取りざたされ、番組も影響を受ける。

「2025年1月に中居さんの降板が決まり、芸能界引退が発表されました。その後は、杉原凛アナウンサーがアシスタントを務めつつも、鶴瓶さんによるひとりMCが続いていたのです。松島さんは、2026年2月から本格的に番組に出演します」（スポーツ紙記者）

中居の後任が決まり、喜ぶファンも多い。しかし、一方で

《え、仰天ニュース聡ちゃんなん？藤ヶ谷だと勝手に思ってた》

《新レギュラー、藤ヶ谷くんだと思ってたから意外だった！》

など、「Kis-My-Ft2」の藤ヶ谷太輔を想起する声が見受けられる。藤ヶ谷は、中居の降板後から “有力候補” と期待されていた。

「SMAP時代から、中居さんと藤ヶ谷さんは親交が深く、藤ヶ谷さんは仕事のアドバイスを受けることも多かったと過去に明かしています。2022年11月から12月にかけて中居さんが体調不良で活動休止した際は、先輩の代打として藤ヶ谷さんが『仰天ニュース』のMCを務めました。こうした経緯もあり、藤ヶ谷さんが選ばれなかったことを惜しむ向きもあったようです」（芸能記者）

長らく、中居と鶴瓶のコンビMCが認知されてきた『仰天ニュース』。藤ヶ谷は、鶴瓶との相性という点でも、支持されていたようだ。

「藤ヶ谷さんは2020年からトークバラエティ番組『A-Studio＋』（TBS系）で鶴瓶さんとMCを務めており、番組内で鶴瓶さんのボケを拾ったり、さりげなくフォローしています。2人のやりとりから、藤ヶ谷さんと鶴瓶さんの “師弟コンビ” に好感を持つ人も多かったのです。

とはいえ、『仰天ニュース』に藤ヶ谷さんを起用すると、他局の番組とまったく同じ組み合わせになってしまう事情もあったのかもしれません。これまで、MCのイメージが薄い松島さんですが、鶴瓶さんといいコンビになることを期待したいですね」（同）

新体制になった番組の行方は、はたして──。