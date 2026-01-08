Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月8日は、USB-C一本で映像出力・給電が完結するうえ、4K解像度を備えたASUS（ エイスース ）のビジネスモニター「VA27UCPS」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【Amazon.co.jp限定】 ASUSモニター / VA27UCPS - 27インチ / 4K UHD (3840 x 2160) / IPSパネル / 99% sRGB/HDR-10 / USB-C 65W給電 / 高さ調整 縦横回転機能付き/ステレオスピーカー/フリッカーフリー/ブルーライトフィルター/エルゴノミクスデザイン/壁掛け対応/環境サスティナビリティ/国内正規品/5年保証/ 25,800円 （41％オフ） Amazonで見る PR PR

USB-C 1本で4K作業環境完成。ASUSの高コスパ27インチモニターが41％オフで最安値に！

デスク環境をシンプルに、そして快適に整えたい。そんなニーズに応えるのがASUSのビジネスモニター「VA27UCPS」です。

USB-C一本で映像出力・給電が完結し、4K解像度と高い調整性能を備えており、今なら41％オフ。過去最安値で手に入るチャンスです。

本製品は、27インチ・4K（3840×2160）解像度のIPSパネルを採用したビジネスモニターです。

最大の特長は、USB-Cポート1基で映像出力・データ転送・最大65Wの給電に対応している点。ノートPCとケーブル1本で接続できるため、デスク周りが一気にすっきり片付きます。

HDMIやDisplayPortも備えており、複数デバイスの併用にも対応。細かな文字もくっきり表示できる4K解像度は、資料作成や長時間作業でも目の負担を軽減してくれます。

あらゆる姿勢にフィットする、人間工学設計スタンドが優秀

スタンド性能の高さも本製品の魅力です。高さ調整・チルト（上下）・スイベル（左右）・ピボット（縦回転）に対応したフルエルゴノミクス設計を採用。作業姿勢やデスク環境に合わせて柔軟に調整できます。

画面を90°回転させて縦表示にすれば、コード編集やWeb閲覧も快適。TÜV Rheinland認証のフリッカーフリーやブルーライト軽減機能も搭載し、目への配慮も抜かりありません。

「VA27UCPS」は、4K解像度・USB-C給電・高い調整性能を備えた仕事向けモニター。ケーブル1本で完結する手軽さと、姿勢に合わせて調整できる快適性は、仕事の質を確実に引き上げてくれます。過去最安級の今が狙い目ですよ。

【Amazon.co.jp限定】 ASUSモニター / VA27UCPS - 27インチ / 4K UHD (3840 x 2160) / IPSパネル / 99% sRGB/HDR-10 / USB-C 65W給電 / 高さ調整 縦横回転機能付き/ステレオスピーカー/フリッカーフリー/ブルーライトフィルター/エルゴノミクスデザイン/壁掛け対応/環境サスティナビリティ/国内正規品/5年保証/ 25,800円 （41％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞ASUSのセール対象商品一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年1月8日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp