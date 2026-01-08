1年間放置してた「コンロの五徳」がまるで新品に。プロ推奨洗剤のつけ置きが効果てきめん
気づけば1年ほど「コンロの五徳」の掃除をできていないわが家。
凹凸が多いうえヌルヌルで洗いづらい五徳を、こすらず綺麗にできたらいいのにな……。
そこで手に入れたこれのおかげで、シュッとして30分でコゲ汚れが取れて新品のように綺麗になりました！
掃除のプロ推奨の「コゲ取り洗剤」
それが、アズマジックの「コゲ取り洗剤」というアイテム。
スプレーを作った「アズマ工業」は清掃代行もおこなっている、いわば掃除のプロ。
その清掃代行の現場で使われている、プロ推奨のコゲ取り洗剤なのだとか。
これならわが家のこびりついたコゲ汚れをどうにかしてくれそう……！
シュッとして待つだけでOK
使い方はとても簡単。
コゲのついた場所にシュッとスプレーして、30〜60分放置して洗い流すか水拭きするだけ。
ラップをかけたり、放置後にゴシゴシする必要はありません。
1年放置していたコゲ汚れがするんと落ちた！
実際に、コゲ汚れにスプレーしてから60分放置した様子がこちら。
洗剤を洗い流す前から、コゲ汚れが浮いているのがわかります。
泡がゆるすぎないので、グリルの網や五徳のような複雑な形状でも、スプレーした場所に洗剤がとどまってくれるように感じました。
こんなにコゲ汚れがついていた魚焼きグリルの網も……
スプレーしてから30分で洗い流してみると、こんなにツルッツルに蘇りました。
そして、1年放置していた五徳も……
こんなにピカピカに！ こすっていないのにこれはすごい。
シュッとして放置して洗い流すだけだから、これなら掃除のハードルが下がりますね〜。
ちなみに、この洗剤は研磨剤不使用なのでIHのガラストップのコゲにも使用OKですよ。
強い洗剤なので取り扱いはご注意を
頑固なコゲ汚れがこれだけ綺麗に取れる洗浄力の強い洗剤だから、洗い流す時のゴム手袋と放置中の換気は必須。
また、コーティング加工済みのシンクの加工を剥がしてしまうので、シンクで放置するときはビニール袋か樹脂製の容器を使うといいのだとか。
この「コゲ取り洗剤」、少々取扱注意なところがある分、効果はてきめん。
ちなみに、頑固なコゲ汚れには、2時間ほど放置すると落ちやすくなるとのこと。
掃除のプロも使う「アズマジック」のスプレー、さすがの実力でした……！
Photo: mio