“ザックリ感”が大人可愛い！【studio CLIP】40・50代がこなれる♡「ゆったりトップス」

冷え込みが厳しいこの時期は、見た目にもあたたかなニットアイテムが手放せない！ シーズンムードを高めながらこなれ見えも目指すなら、ゆったりとしたシルエットのトップスが正解かも。大人カジュアルなアイテムを展開する【studio CLIP（スタディオクリップ）】からは、リラックス感のあるセーターが登場しているもよう。今回は、スタッフのMINAKOさんが「ザックリ感が可愛い」と一押しのアイテムをピックアップしました。

1枚で主役級！ 華やかなケーブル編みセーター

【studio CLIP】「3ゲージケーブルニットルーズプルオーバー」\5,280（税込・セール価格）※WEB限定

ローゲージでざっくりと編み上げたケーブルセーター。立体的な柄が華やかで、1枚で存在感を放ちます。ゆったりとしたシルエットながら、深めのVネックデザインが女性らしい雰囲気を引き寄せてくれそう。ボディラインを拾いにくいため、体型カバーも狙えるのが嬉しいポイントです。

オーバーシルエットを楽しむケーブルセーター

【studio CLIP】「5ゲージウール混ケーブルプルオーバー」\5,500（税込・セール価格）

たっぷりと余裕のあるシルエットがこなれ感満点なローゲージセーター。思いきりリラクシーに寄せたコーデを楽しみたい時にぴったりです。ナロースカートと合わせれば女性らしさもプラス。スタッフのMINAKOさんは「ザックリ感が大人可愛い」とプッシュ！

