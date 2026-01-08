

佐野勇斗

松嶋菜々子、佐野勇斗、長濱ねる、高橋克実、大地真央が８日、都内で開催された ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』 初回放送当日!!記者会見に登壇した。撮影エピソードや今年の抱負を語った。

【写真・動画】『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』 初回放送当日!!記者会見の模様

テレビ朝日で1月８日よる9時からスタートする、松嶋菜々子主演ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。ズルく、あくどい脱税者たちを成敗する！新たな社会派・痛快エンタメドラマ。

資料調査課に所属する東大卒の財務省キャリア・笹野耕一を演じる佐野は「難しいテーマですけど、スカッとするお話で、ヒーローもののようなイメージをもっています」とコメント。続けて「撮影はすごく楽しいですし、個人的には松嶋さんと10年ぶりの共演なんです。10年ぶり、成長した姿を見せられていますか」と松嶋に尋ねると、松嶋は「はい！」と笑顔で応え、佐野も嬉しそう。

さらに、昨年末の『NHK紅白歌合戦』での秘話も飛び出した。M!LKとして初出場を果たした佐野と、審査員を務めた松嶋。佐野は「僕たちのパフォーマンスは審査員の皆様の目の前からスタートだったんです。ものすごく緊張していたのですが、本番直前に松嶋さんと目が合って。それで最高のパフォーマンスができました」と、当時の緊張と感謝を振り返った。

これに対し松嶋も、過酷なスケジュールをこなす佐野を常に気にかけていたと明かし、「体の心配をしつつ頑張ってるな」と思いながら見ていたという。二人の固い絆が、ドラマの現場でも大きな力となっているようだ。

また、2026年の抱負を問われた佐野は、意外な私生活を告白。「最近ハマっているのは、大地真央さんのインスタグラムを見ること」と明かし、「投稿されるお食事がどれも美味しそうで。このメンバーで大地さんお勧めのお店に行くことが今年の目標です！」と語った。