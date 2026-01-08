梅原裕一郎＆三吉彩花ら声優5人が『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』先行上映会に集結 原作・今村翔吾氏も笑顔
テレビアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（毎週日曜 後11：30）先行上映会後トークショーが8日、都内で行われ、松永源吾役の梅原裕一郎、鳥越新之助役の梅田修一朗、彦弥役の島崎信長（※崎＝たつさき）、加持星十郎役の小野賢章、深雪役の三吉彩花、原作者・今村翔吾氏が登壇した。
【写真】声優初挑戦！胃がキリキリした⋯と語った三吉彩花
今村氏は「デビュー作なので、いまの出版事情を考えると、一冊で消えてしまう人も多いので、これで消えても仕方ないという気持ちで全力を出し切って書きました」と原作小説執筆時を振り返り、「いちばんアニメ化してほしいなと思っていた作品でしたし、アニメ化するのは難しいなって思っていたんですけど、うれしかったですね」とにっこり。
パイロット版から参加している梅原は、数年ごしに本編制作となったことに「うれしかったですし、その企画がまずは通ってよかったなっていう気持ちもあります」と明かし、「誰とどういう物語ができるのかなってすごい楽しみでした」としみじみ。
本作のオファー時の感想や、それぞれの役柄の魅力など、和気あいあいとトークを展開した6人。梅原は「源吾が一度挫折を経験して、そこから這い上がっていくという姿にきっと勇気づけられると思いますし、それは源吾だけではなく、他のキャラクターもちゃんと全員バックボーンがあって、それぞれの抱えているものを克服しながら精一杯生きていく男たち、深雪、そして町の人々、それが全て組み合わさった作品だと僕は思っています」と力を込め、「きっと好きなキャラクターもできるでしょうし、どのキャラクターも愛すべきキャラクターになっておりますので、是非とも最後までご覧ください」と呼びかけた。
最後のフォトセッションでは、キャストと今村氏そろって江戸火消を思わせる紺色の半纏を身にまとい再登場。報道陣のカメラに笑顔で応え、マイクがない中大きな声で「ありがとうございました！」と感謝を伝えていた。
本作は、Netflixで全世界配信されている『イクサガミ』の原作小説でも知られる今村翔吾氏の代表シリーズのひとつ。明和の大火という史実を元に、江戸の大火事に立ち向かった火消たちの姿を描いた一大スペクタクル。かつて、江戸随一といわれた火消侍・松永源吾と、源吾のもとに集った一癖も二癖もある仲間達が、火事という災害に悩まされた江戸の人々を救う物語となる。25年春には瀬口忍氏による漫画連載が『週刊少年チャンピオン』にて開始、今年1月〜2月に舞台が上演される。
