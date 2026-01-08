【波浪警報】新潟県・新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、糸魚川市などに発表 8日14:55時点
気象台は、午後2時55分に、波浪警報を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、糸魚川市、上越市、佐渡市、胎内市、聖籠町、出雲崎町、粟島浦村に発表しました。
中越、上越では、9日明け方まで大雪に警戒してください。新潟県では、8日夜遅くまで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□波浪警報【発表】
8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■長岡市
□波浪警報【発表】
8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□波浪警報【発表】
8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■新発田市
□波浪警報【発表】
8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■十日町市
□大雪警報
積雪 9日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■村上市
□波浪警報【発表】
8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■糸魚川市
□大雪警報
積雪 9日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□波浪警報【発表】
8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■妙高市
□大雪警報
積雪 9日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■上越市
□大雪警報
積雪 9日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□波浪警報【発表】
8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■佐渡市
□波浪警報【発表】
8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■南魚沼市
□大雪警報
積雪 9日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■胎内市
□波浪警報【発表】
8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■聖籠町
□波浪警報【発表】
8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■出雲崎町
□波浪警報【発表】
8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■湯沢町
□大雪警報
積雪 9日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■津南町
□大雪警報
積雪 9日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■粟島浦村
□波浪警報【発表】
8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m