TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後2時55分に、波浪警報を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、糸魚川市、上越市、佐渡市、胎内市、聖籠町、出雲崎町、粟島浦村に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】新潟県・新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、糸魚川市などに発表 8日14:55時点

中越、上越では、9日明け方まで大雪に警戒してください。新潟県では、8日夜遅くまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□波浪警報【発表】
　8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■長岡市
□波浪警報【発表】
　8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■柏崎市
□波浪警報【発表】
　8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■新発田市
□波浪警報【発表】
　8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■十日町市
□大雪警報
　積雪　9日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■村上市
□波浪警報【発表】
　8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■糸魚川市
□大雪警報
　積雪　9日明け方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□波浪警報【発表】
　8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■妙高市
□大雪警報
　積雪　9日明け方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■上越市
□大雪警報
　積雪　9日明け方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□波浪警報【発表】
　8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■佐渡市
□波浪警報【発表】
　8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■南魚沼市
□大雪警報
　積雪　9日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■胎内市
□波浪警報【発表】
　8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■聖籠町
□波浪警報【発表】
　8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■出雲崎町
□波浪警報【発表】
　8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■湯沢町
□大雪警報
　積雪　9日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■津南町
□大雪警報
　積雪　9日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■粟島浦村
□波浪警報【発表】
　8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m