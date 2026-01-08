俳優の松田龍平（42）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。芸能一家の家族との関係について語った。

松田は昭和を代表する松田優作さん（享年40）と女優・松田美由紀の長男。弟は俳優の松田翔太、妹はアーティストの松田ゆう姫。妻はモデルのモーガン茉愛羅で3歳の長男がいる。前妻との間に、16歳の長女もいる。叔母は女優の熊谷真実。

3きょうだいの中では初めての番組出演となるが、「とてもうれしいです。僕の父も母も」と笑顔。司会の黒柳徹子が「家族で集まることあるの？」と聞くと、松田は「家族で会いますね。年末もそうですし、正月とか。節目はもちろん会いますし、それ以外でもみんなで集まってご飯食べたりします」と明かした。

黒柳は「そういう時どんな話するの？」と質問。松田は「わりと自分たちの近況を話したり。あと、僕の弟の翔太がわりとよくしゃべるので、家族みんなで翔太の話を聞く。僕はわりと黙ってることが多いですね」と笑った。

黒柳が「兄弟げんかなんかしないの？」と聞くと、松田「年が近いですからね。2歳ずつしか離れてないので」。

6歳の時に父を失い、女手1つで育ててくれた母・美由紀について「親孝行はできてないかもしれないですね」と松田。「（いい仕事がすることが）なっていたらいいんですけどね」としつつ「いやでも、ほんとに明るい人だから。美由紀さんの明るさで（家族がもった）」と感謝した。