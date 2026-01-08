¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤ÏÂçÀôÍÎ¤¬Ã´Åö¡Ö¤°¤¤¤°¤¤°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡×¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤¬ºî¶Ê
CBC¡¿TBS·Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡¡±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¡Ê11ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡¢ÆüÍË¸á¸å11»þÈ¾¡Ë¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿Çß¸¶Íµ°ìÏº¡¢½÷Í¥¤Î»°µÈºÌ²Ö¡¢ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥ÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖÍÛ±ê¡×¡Ê¤«¤²¤í¤¦¡Ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÂçÀô¤Ïº£Ç¯¤Ç·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¡£Á°ºî¡Ö¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ª¡×¤ËÂ³¤¯¿·¶Ê¤Ï¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£¸Î¶¿¡¦ËÌ³¤Æ»¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤Ï2023Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤¢¤Î¶õ¤ËÎ©¤ÄÅã¤Î¤è¤¦¤Ë¡×°ÊÍè¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢¼«¿È½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
ÂçÀô¤ÏÆ°²è¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£¤°¤¤¤°¤¤°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£·î¸÷¥Æ¥Ä¥ä»á¤È¤Î¶¦Æ±¤Ç²Î»ì¤âÃ´Åö¡£¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤Î²Ð»ö¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¼º¤ï¤ì¤ëÁÓ¼º´¶¤ä¼ä¤·¤µ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¡¹¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¡¢À¸¤È´¤¯¿Í´Ö¤Î¶¯¤µ¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÉ÷¤Î¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó¤Ê¤É¤ÎÀûÎ§¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç®¤¯²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤Îº£Â¼æÆ¸ã»á¡Ê41¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¾®Àâ¡£ÅÁÀâ¤Î²Ð¾Ã¤·»ø¤È¥¯¥»¼Ô¤¾¤í¤¤¤Î²Ð¾Ã¤·½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ë¡¢°ìÈ¯µÕÅ¾¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Çß¸¶¤Ï¿·¾±ÈÍ¡Ê¸½»³·Á¸©¿·¾±»Ô¡Ë¤Î²Ð¾Ã¤·ÁÈ¤òÎ¨¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¾¾±Ê¸»¸ã¡¢»°µÈ¤Ï¤½¤ÎºÊ¿¼Àã¡¢ÇßÅÄ¤Ï²Ð¾Ã¤·ÁÈ¼ã¼ê¤ÎÄ»±Û¿·Ç·½õ¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ïº£Â¼»á¡¢¤Û¤«À¼Í¥¿Ø¤Ç¤ÏÅçùõ¿®Ä¹¡¢¾®Ìî¸¾Ï¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£