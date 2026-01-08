出張からパパが帰宅→小さな女の子と犬が玄関で待ち構えて…泣けるほど幸せな『尊い光景』が558万表示「熱烈歓迎」「早送りみたいｗ」と絶賛
他県への出張から帰ってきたパパさん。玄関では、帰宅の瞬間を今か今かと待ち構える女の子とダックスさんのお姿が…。
笑顔と幸せに溢れるあまりにも尊いその光景は記事執筆時点で558万回を超えて表示されており、5.6万件のいいねが寄せられることとなりました。
【動画：出張からパパが帰宅→小さな女の子と犬が玄関で待ち構えて…泣けるほど幸せな『尊い光景』】
出張からパパが帰宅→女の子と犬が玄関で待ち構えていて…
Xアカウント『@chacha210309』に投稿されたのは、ミニチュアダックス×カニンヘンダックス「ちゃちゃ」ちゃんのお姿。
この日、福岡へと出張へ出かけていたパパさんが帰宅。その瞬間を娘ちゃんと一緒に今か今かと玄関で待ち構えていたといいます。
思わず笑みが溢れる光景に反響
ドアの前で仲良く並んで待機する娘ちゃんとちゃちゃちゃんのお姿はあまりにも微笑ましいもの。
ドアが開くと…そこには、笑顔のパパさんのお姿が。娘ちゃんとちゃちゃちゃんのテンションは急上昇、パパさんの足元に絡みつくように熱烈歓迎をされたのだそう。
まずは、娘ちゃんにパパさんとのご挨拶を譲るため、辺りを全力疾走して気を紛らわせ…『次は私の番！』とばかりに抱きついて『おかえり』を伝えたというちゃちゃちゃん。
1秒でも早くパパさんに撫でてもらいたい気持ちを一生懸命抑えて妹ちゃんに譲ってあげるお姿は、あまりにも微笑ましいもので多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「すごい、早送りしてるみたい！」「熱烈歓迎ですね」「パパさん、嬉しいだろうね」「家に帰るのが幸せでたまらない光景ですね」「なんと嬉しそうな…泣けてきちゃう」など多くのコメントが寄せられています。
甘えん坊な女の子の日常
2021年3月9日生まれのちゃちゃちゃんは、とっても心優しく甘えん坊な女の子。表情が豊かで言葉はなくとも『嬉しい』『悲しい』を手に取るように分かりやすい仕草で伝えてくれるのだそう。
ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすちゃちゃちゃんのお姿は、ダックスの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。
