すがちゃん最高No.1、柏木由紀との“結婚報道”に言及「してねーよ！」」「したら盛り上げて」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃん（すがちゃん最高No.1、金子きょんちぃ、信子）が8日、都内で開かれた『2026年はじめたいことRANKING発表会』に出席。すがちゃんが元AKB48の柏木由紀（34）との“年内結婚報道”について言及した。
【集合ショット】赤の差し色が素敵！華やか衣装の本田望結＆中尾明慶ら
すがちゃんは元日に、スポーツ紙で柏木との年内結婚が報じられた。イベント後の写真撮影が終わり、会場を出る際にすがちゃんは記者からその報道について水を向けられた。
すがちゃんは「してねーよ！」と反応。続けて「もし（結婚）したら盛り上げて」と呼び掛けていた。
発表会では、アコムが全国の10〜60代2000人を対象に「はじめたいこと」を調査した結果を公表。1位は「筋力トレーニング」、2位は「資産運用」、3位は「ラベルレス商品」という結果となった。
ぱーてぃーちゃんのほか、中尾明慶、本田望結が登場。アコムの森下和喜常務も登壇した。
