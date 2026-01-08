Ç¼¸À¡¦Çö¹¬¡¢°ìÆü¤ÎµÊ±ìËÜ¿ô¤Ï60ËÜ¶á¤¯¡õ¥¢¥¤¥³¥¹3ËÜ¾ïÈ÷¡¡»£±ÆÃæ¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤ò¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ë¹ðÇò
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Ç¼¸À¤ÎÇö¹¬¡Ê32¡¿¤¹¤¹¤¡¦¤ß¤æ¤ ¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¢¨½é²ó30Ê¬³ÈÂç¡Ë¤Î°Ï¤ß²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£ÉáÃÊ¤ÎµÊ±ìÎÌ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¹ë²Ú⋯¡ª¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡õ¸þ°æÍý¤é½Ð±é¿Ø
¡¡Æ±ºî¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥ä¥ó¥¡¼Ì¼¡¦ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤¬ÌÔÊÙ¶¯¤ÎËö¤Ë°å»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éµìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿°åÎÅ¸½¾ì¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó´Ç¸î»Õ¤ò±é¤¸¤ë¹¬¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¶¶ËÜ¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÉé¤±¤º·ù¤¤¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÇº¤ß¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è¤¹¤ë´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¹¬¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¥¿¥Ð¥³¤ò²æËý¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¥¬¥ÁÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î»£±Æ¤Ï¼ÂºÝ¤Î»ÜÀß¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬ÉßÃÏÆâ¶Ø±ì¤Î¤¿¤á¡¢¼þÊÕ¤ÎµÊ±ì½ê¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹¬¤ÎÇº¤ß¤Ë¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¶Ø±ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µÛ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤½¤Î´Ö¡¢¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡×¤ÈºÂÄ¹¤é¤·¤¤²óÅú¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»Ê²ñ¤«¤é°ìÆü¤ÎµÊ±ìËÜ¿ô¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Çö¹¬¤Ï¡Ö60ËÜ¤Ë°ìÊâ¡¢µÚ¤Ð¤º¤¯¤é¤¤¡Ä¡×¤È¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡£¶¦±é¤ÎµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤â¡Ö¤¦¤½¤ä¤í¡ª¡×À¼¤ò¾å¤²¤ëÃæ¡¢¥¿¥Ð¥³¤Ë²Ã¤¨¡Ö¥¢¥¤¥³¥¹3¤Ä¡¢³Ý¤±»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«²ñ¸«¤Ë¤Ï¸þ°æÍý¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢²»ÈøÂö¿¿¡¢ÇÏ¾ìÅ°¡¢µöËËÞ¡ÊINI)¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
