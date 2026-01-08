お笑いトリオのぱーてぃーちゃんが8日、都内で「はじめたいこと見つけよう！2026年 アコムはじめたいことRANKING発表会」に登壇した。

「はじめたいこと」を見つけるヒントにしてもらうためにアコム株式会社が2021年から行う取り組み。日本全国の10代から60代の2000人を対象に調査している。

3人は、俳優の中尾明慶（37）と本田望結（21）とともに、趣味の時間を充実させる姿が評価され「はじめてみたパーソンオブザイヤー」を受賞。すがちゃん最高NO・1（34）は「念願の賞でございましたので感無量でございます。我々始めるとは無縁の終わりの人間なので」と自虐。「芸人初めて良かったなと思います」と、受賞を喜んだ。

今年始めてみたいことは「3人で雑誌の表紙を飾る」とした。すがちゃんは「現存してるトリオ、コンビの中で我々が一番ビジュアルが良い」と豪語。ただ無情にも3人で雑誌の表紙を飾ったことはなく、今後はよりいっそう美意識を高く持つ意向。すがちゃんは「はじめの一歩として全員ケアしたり…」、信子（33）も「（顔面の）課金ですね」と応じた。

すがちゃん最高NO・1は、交際中の柏木由紀（34）との年内結婚の可能性を報道されて以後初の公の場。5日、トリオのYouTube生配信で、報道について“反論”していたが、この日も報道陣から「おめでとうございます」と早くも祝福の声が飛んだ。「年内結婚ありそうですか？」と問われると、すがちゃんは「してないんだって…！」と強調した後、「したら疑惑ぐらい盛り上げて」とだけ告げて降壇した。