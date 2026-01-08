J2横浜FCは8日、公式サイトでFW伊藤翔選手が契約満了に伴い退団することを発表しました。

伊藤選手は1988年生まれの37歳のベテラン。中京大付属中京高時代には高校生離れしたスピードとテクニックを生かし全国高校サッカー選手権などで活躍。プレミアリーグの名門アーセナルの練習に参加するなど才能が評価され“和製アンリ”とも呼ばれました。

その後、フランスのグルノーブルや清水、横浜FM、鹿島などでプレー。今季は横浜FCで16試合に出場し1ゴールでした。J1通算では280試合に出場し、48ゴールを記録しています。

退団の発表にあわせ、伊藤選手もクラブの公式サイトでコメント。「2025シーズンも応援していただいたファン、サポーター、パートナー企業の皆様ありがとうございました。どんな状況でも声援を送ってくれた三ツ沢での光景は忘れる事ができないでしょう。ハイライトシーンを語り出すとキリがないので割愛させていただきますが、どれも素晴らしい思い出です。これからの横浜FCが成長、成熟していく事を心より願ってます。またどこかですぐお会いしましょう」とつづりました。