俳優の中尾明慶（37）が8日、都内で「はじめたいこと見つけよう！2026年 アコムはじめたいことRANKING発表会」に登壇し、今年の“抱負”を語った。

年末年始は妻・仲里依紗（36）の実家の長崎県に帰省して過ごしたという。「妻の実家にお邪魔して、ゆっくりとちょっとだけ気をつかいながら。お義父さんとお酒飲んだりして楽しみながら過ごしました」と回想。滞在中は動物園や買い物へ行き「ほぼ運転手みたいになっていました」と笑った。

同イベントでは、日本全国の10代から60代の2000名を対象に調査した「はじめたいこと」がランキング形式で発表された。中尾は始めたいことの1つに「料理」としたが、イベントの終盤でもう1点追加。昨年末、夫婦間で「加湿器に水を入れている、入れてない問題」でけんかが巻き起こったという。「『なんで入れてないの？』って言われて、『俺、加湿器とかどうでも良いから』って言って大げんかに発展しました」と苦笑い。「『2026年は夫婦げんかをしない』も始めたいことに入れておきましょうか」と語った。

ドラマやバラエティーでの夫婦共演の可能性は低いという。「したくないです。緊張しちゃう。ありがたいけどできればしたくない」とやや及び腰だった。