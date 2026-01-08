メジャー球団からオファーが届いた則本昂大投手（３５）を７日（日本時間８日）、米メディアが特集した。

楽天から海外ＦＡを宣言した則本についてこの日、ＭＬＢ公式サイトのマーク・ファインサンド記者が自身のＸ（旧ツイッター）で「一つのメジャーリーグ球団からのオファーを検討している」「週末までに進路を決断する見込み」とつづった。

これを受けて「ニューヨークポスト」が右腕を特集。「則本は２０１４年１１月１５日に東京ドームで行われた日米野球で、リリーフ投手とともにメジャーリーガーのスター選手たちを相手にノーヒットノーランを達成しており、ＭＬＢ打者との対戦経験がある。則本は当時この試合を『キャリア最高の試合』と呼び、ベン・ゾブリスト、ロビンソン・カノ、エバン・ロンゴリア、ジャスティン・モーノー、ヤシエル・プイグ、サルバドール・ペレス、ルーカス・ドゥーダらを相手に５イニングを無失点、６奪三振の好投を見せた」と振り返った。



一方、「ＭＬＢトレードルーマーズ」は「則本がＭＬＢの１年契約という安価な契約以上のものを得られるとは考えにくい。日本でより大きな契約金を得るための交渉材料として、メジャーリーグへの関心を伺っている可能性もある」と分析した。