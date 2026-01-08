LE SSERAFIM・カズハ、スキニーパンツで際立つ“美脚”に視線集中！ブラックコーデで出国【空港写真】

LE SSERAFIMのカズハが、抜群のスタイルを披露した。

1月8日、カズハは1月10日に台湾・台北ドームで開催される授賞式「第40回ゴールデンディスクアワード」に出演するため、金浦国際空港から台北へ出国した。

【写真】カズハ、Tシャツをめくり上げ…「美腹筋」

カズハは、ブラックのタートルネックにレザージャケット、スキニーパンツを合わせた“オールブラックコーデ”で登場。シンプルな装いながらも洗練されたムードを放ち、視線を釘付けにした。

スキニーパンツからはすらりと伸びる長い脚が際立ち、モデルさながらのスタイルを誇っている。

（写真提供＝OSEN）カズハ

なお、LE SSERAFIMが出演する「第40回ゴールデンディスクアワード」は、1月10日に台湾・台北ドームで開催される。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。