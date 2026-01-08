◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

大会新記録で3年連続の総合優勝を達成した青山学院大学は8日、青山キャンパスで箱根駅伝の優勝報告会を行いました。

12年で9度目の総合優勝に導いた原監督はレースを振り返り、「1区16位からの発進でございました。運営管理車乗っていますと沿道から『原、何をしているんだ。こんなところで走って大丈夫か』と、非常に厳しい沿道からのファンの皆様からの声をいただきながら2区3区と進んでまいりました」と話します。

そして5区を走った黒田朝日選手は区間タイム1時間7分16秒、2位と2分以上離してフィニッシュしました。「強豪選手、素晴らしいエース級が集う中での区間2位との2分差。これはものすごいことだと思います。本当に彼の存在なくして今年度の戦いはできなかったと改めて感じています」とたたえました。

黒田選手の起用は2区か5区と噂される中、なぜ5区に起用したかについては「レースが楽しくなるだろうな、ファンの皆さんワクワクするだろうな、そういうふうな思いで結果5区に起用しました」と明かします。

「学生の皆さんも集まってくれていると思います。迷ったとき、選択を迫られるケース、これから多々出てくると思います。その時には迷ったときには、ワクワク楽しそうに思えるような選択をぜひしていただければと思っています」と集まったファンにもエールを送りました。

最後に「これからも青山学院大学、総合優勝4連覇5連覇6連覇、10度11度12度と勝っていきますので、温かいご声援これからもよろしくお願いいたします」とコメントしました。