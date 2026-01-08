µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹²¦¼Ô¤Î°Õ³°¤Ê¸½ºß¤Ë¶Ã¤¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×À©ºî²ñ¼Ò¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¾Þ¥ì¡¼¥¹²¦¼Ô¤Î°Õ³°¤Ê¸½ºß¤Ë¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥ï¡¼¡×¤ÎÃæÀî¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ê44¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥³¥ó¥Ó¤Ï2011Ç¯¤Î¡ÖABC¤ª¾Ð¤¤¿·¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç²¦¼Ô¤Ëµ±¤¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡ÖTHE MANZAI 2013¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£°ìÌö¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·24Ç¯¡¢Â¼ËÜ¤ÏÃ±¿È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¡£µÈËÜ¶½¶È¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¡¢º£¤Ï1¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÀî¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö°Õ³°¤ÈË»¤·¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¸µ¡¹¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë?¡×¤Èµ´±Û¤Î2¿Í¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¶Ã¤¯µ´±Û¤Ë¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¥¨¥ó¥¿¥á¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬1¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤ë¤«¤Ê¡£½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¤Û¤Ü¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡ÊÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£º£Æü¤â²¶¡¢Å¹È´¤±½Ð¤·¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤¿Ìá¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¿·²ñ¼Ò¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤ò25Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£¡Ö¤½¤³¤ÏÀ©ºî²ñ¼Ò¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£ËÍ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¤¢¤ë¤Í¤ó¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤À¤«¤é¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤òºî¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¼ÌëÏÈ¤òÇã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£