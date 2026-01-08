バスタブの底に座りこんだ子猫が小さな肉球で側面の「お風呂掃除」をしているように見える動画が「X」で話題になりました。



【動画】お掃除中の子猫

「最近お風呂によく猫の毛が浮いていると思ったら…

キュッキュッと音がするくらい念入りにお掃除してくれてたんだね。

ありがとう」



愛猫へのメッセージとともに動画を投稿したのは「ぷくり」（@Pukuri_cat）さん（以下、飼い主さん）です。



子猫ちゃんのお名まえは「ミク」くんといいます。ミクくんは兄弟猫の「ポッケ」くんと先住猫さんの「ぷくり」ちゃんとともに暮らしています。ミクくんの小さな肉球がたてる音の愛らしさにたくさんの人が魅了されました。



「可愛い〜 一生懸命お手々でキュッキュッしてる」

「音まで可愛い たくさんお掃除してくれたんですね」

「お掃除してえらいー かわいい！」

「年末のお掃除いらないにゃ、猫の手 借りちゃいます」

「真剣な眼差し」



飼い主さんにミクくんのことをくわしくお聞きしました。



実はいつもママさんのお風呂掃除を「見学」していた！

――目の動かしかたや前足の動きが本当にお風呂掃除をしているように見えます。



実はいつも飼い主がお風呂掃除をする時、バスタブの端に座って掃除を見学しています。シャワーに濡れそうになってもギリギリの距離まで近づいて興味津々です。もしかしたら浴槽の中で遊ぶ機会をずっと狙っていたのかもしれません。



――そうだったのですね。



ゴシゴシしてみたら思った以上に音がして面白くて、ひんやりした感触が楽しかったんだと思います。



「嬉しいような、困るような」

――この姿をご覧になったお気持ちは。



真剣にお掃除しているので笑ってしまいました。でも飼い主が掃除と乾燥を済ませた後だったのでお手伝いは嬉しいような、困るような、複雑な気分でした。



――可愛らしい姿に大きな反響がありましたね。



キュッキュッする肉球の音が可愛いらしかったので、たくさんの人に見てもらえて嬉しいです。



好奇心旺盛で怖いもの知らず！

「ミクはとっても好奇心旺盛で、初めて見るものも怖がらずに遊びたがる子です」と話す飼い主さん。飼い主さんの目から見たミクくんと同居猫さんである２匹との関係については「元気があり余りすぎて先輩猫のぷくりには煙たがられていますが、兄猫のポッケとは仲が良くてお互いが良い遊び相手になっています」といいます。さらに「もう少し成長したらやんちゃさも落ち着いて3匹で仲良くしてくれるのを期待しています」と話しています。



