パッと見、完全にフツーのキーボード。

デスクトップPCは処理能力がパワフルだったり、パーツの追加・交換ができるのが利点。でも持ち運びができないのが難点ですよね。

一方でノートPCは持ち運べるものの、携帯性が仇になり外付けモニターやキーボードなどをアレコレ繋ぎ、デスクトップPCみたいなセットアップになりがちです。

そろそろ第3の選択肢があっても良いのでは？

PC一体型のキーボード

HPの「HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC」は、PCを丸ごと内蔵したキーボード。

外部モニターとマウスを繋げばデスクトップPCと同じ環境になるのに、デッカい箱のPC筐体が不要でスッキリ。モニターさえあればどこにいても自分仕様に設定したPCが使えて効率的です。

いわゆる「Copilot+ PC」

次世代のAIをローカルで使えるパワーを持っているとのことで、「Copilot+」がインストールされ、一発起動のCopilotキーもあります。

OSには「Windows 11 Pro for Business」を採用。プロセッサーはAMDがAI使用のために作った、「Ryzen AI 300シリーズ」を搭載。50TOPS（Tera Operations Per Second）を超えるNPUパフォーマンスでAIを快適に動かします。

PCの電力と熱を最適化する「HP Smart Sense」と「AMD Auto State Management」もあり、GPUは「Radeon 800M」でRAMは最大64GB。ストレージは最大2TBのSSDが組み込めます。

Image: HP

その他、デュアルマイクとスピーカーもあり、32Wの内蔵バッテリーは追加で搭載可能。外部モニターとはUSB-Cで、マウスとは無線でそれぞれ接続して使います。

HPは、この「EliteBoard G」と相性が良い「HP Series 7 Pro 4K」モニターシリーズも発表。湾曲モニターもありますし、HP製品で揃えてみるのも良いでしょう。

新しいPCのカタチ

キーボードと一体型のPCと聞いて、なんとなく昔持っていた「MSX2」を思い出しました。だけどフロッピードライブはなく、現代の技術で部品が小型化されてキーボードに全てが収まっているんですね。

外部モニターがあればどこでも作業可能というのは、環境が整っている人にとっては便利。ノートPCを外部モニターとキーボードに常時つないでいる人なら、いっそ最初からこれ1台にしたらスッキリかと。こういうの待ってたって人は少なくないかもですね。

価格などの発表は3月だそうです。現在はラスベガスで開催中の「CES 2026」に出展中。イノベーション・アワードを受賞し たとのことです。

