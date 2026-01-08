エディオン女子陸上競技部は8日、細田あい（30）が今年3月で現役を引退することを発表した。11日の都道府県女子駅伝で長野代表として出場し、3月1日の東京マラソンがラストレースとなる。

細田は昨年11月のクイーンズ駅伝（全日本実業団対抗女子駅伝競走大会）でエースの集まる5区で区間賞をとり、チーム初の優勝に貢献。個人でもMVPを受賞した。23年のマラソングランドチャンピオンシップでは3位に入ったが翌年のパリオリンピックの代表に選出されず補欠だった。

マラソンの自己ベストは日本歴代7位の2時間20分31秒、10000ｍは31分35秒44。

【細田あいコメント全文】

このたび、陸上競技を今年度限りで引退することを決断いたしました。

急なご報告と感じられる方も多いかと思いますが、もともとはパリオリンピックへの挑戦を一つの区切りにしたいと考えていました。しかし、怪我の影響により準備不足な部分が多く残っていたことから、「やりきった」という形で競技を終えたいという思いが強くなり、次年度の東京世界陸上の代表を目指す決断をしました。

東京マラソンで世界陸上の代表の座を逃した際、想像していたほどの悔しさが自分の中に湧き上がらなかったことをきっかけに、改めて自分自身と向き合う時間を持ちました。その中で、これまでの自分は、「応援してくださる方々の想いに応えたい」を原動力に走り続けてきたことに気づきました。一方で、「自分自身が目標を達成したい」という純粋な熱意がないことを感じ、現役引退を決意しました。

それからの一年は、支えてくださった皆様へ、走りで感謝を伝えたいという思いで、一日一日を大切に競技に向き合ってきました。日本選手権5000mでは自己ベストで4位、世界7大メジャー大会の一つであるシドニーマラソンでは6位、そしてクイーンズ駅伝では悲願の初優勝を果たすことができ、皆さんと喜びを分かち合えたことを本当に嬉しく思っています。思うようにいかず、苦しい時期も多くありましたが、会社の皆さまのご理解とご支援、指導者の方々、チームメイト、家族、そして陸上を通して出会った多くの皆さまの存在が、私をここまで支えてくれました。そのおかげで、長く競技を続けることができたのだと感じています。心より感謝申し上げます。

今後は、長野県チームとして都道府県駅伝に出場し、その後、最後のレースとして東京マラソンに挑む予定です。後悔のないよう、最後まで全力で駆け抜けたいと思います。最後まで熱い応援をよろしくお願いいたします。

■細田あい（ほそだ あい）

1995年11月27日生まれ、長野県出身。日本体育大学〜ダイハツ〜エディオン

自己ベスト

3000m 8分59秒62

5000m 15分15秒87

10000m 31分35秒44

ハーフマラソン 1時間9分31秒

マラソン 2時間20分31秒