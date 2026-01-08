去年、セクハラ問題で辞職した福井県の杉本前知事をめぐり、杉本氏が職員に送った“不適切なやりとり”の一部が明らかになりました。少なくとも4人の女性職員に対し、およそ1000通に上る“性的メッセージ”を送信したほか、“痴漢行為”も確認されたということです。

【写真を見る】「キスできたら安心できるかなぁ」目を覆いたくなるような文言の数々…

“性的メッセージ”1000通

「キスできたら安心できるかなぁ」

「僕とは濃厚接触でね 一心同体だよ」

「元気よくピンピン頑張ります↗↗↗」

目を覆いたくなるような文言の数々。これらは、福井県の杉本達治前知事（63）が複数の女性職員に送ったものです。

2025年4月、杉本氏が県職員に不適切な内容のメッセージを送ったとするセクハラの通報を受け、外部の弁護士による特別調査委員が県職員およそ6000人を対象に聞き取りを実施。

7日、福井県が会見し、調査結果を公表しました。

福井県・鷲頭美央副知事

「ハラスメントの防止を率先して実践すべき立場にあった者による、執拗かつ長期間にわたる行為であったという事につきまして、強い憤りを禁じえません」

報告書によると、杉本氏はLINEや私用のメールを使い、少なくとも通報者を含む4人に対し、セクハラを裏付けるメッセージを送信。

その数は、およそ1000通にのぼり、期間については、杉本氏が県の総務部長に就任した2004年から知事を務めていた2025年まで、実に20年以上行われていたということです。さらに…

“痴漢行為”も確認 刑法に抵触も

被害者女性

「『触っていい？』と言いながら、私の太ももを触ってきた」

「私の両足の間に足を入れ絡めてきた」

いわゆる“痴漢行為”も3件確認されたとしていて、報告書では、ストーカー規制法や不同意わいせつ罪に抵触する可能性も否定できないと指摘しています。

特別調査委員 河合健司弁護士

「知事という立場を利用して、物が言いにくい職員を相手に、人や様子を見て、嫌がる反応を楽しんでいるとしか思えず、非常に悪質であると感じている」

こうしたセクハラ行為について、2025年11月の会見で杉本氏は…

杉本達治前知事

「自分としては軽口だとか、少しふざけたつもりで書いていたということが元々あったんだと思います。そういうことが今見れば、これはもうセクハラだったんだということを強く認識しました」

“調査を受けた後にセクハラと認識した”と弁明。

しかし報告書では、職員とのやりとりを基に“杉本氏が以前からセクハラの認識があった”と結論づけました。

福井県民は…

70代女性

「普通はあり得ませんよね。立場的にそういうことするというのもちょっと」

10代男性

「恥ずかしいですよね、県のトップなのに。 正直びっくり、衝撃でした」

報告書を受け、杉本氏はコメントを発表。

杉本達治前知事

「私自身『冗談』や『軽口』という言葉で言い逃れようとしていましたが、そのこと自体が、自分の問題をきちんと正面から受け止めきれていなかった表れだったと思います。私の行ったことは、そのような言葉では到底言い逃れができるものではない、低俗かつ愚劣なものであり、被害者の方々の尊厳を傷つけたことであると深く反省しております。本当に申し訳ありませんでした」

“セクハラメッセージ”1000通

藤森祥平キャスター：

前知事はこうしてコメントを発表する形になりましたが、どこまで事の重大さを自覚されているのか、どうなんだろうと思います。

実際にメッセージが1000通近く送られてきたそうですが、太ももやお尻を触るという痴漢行為にも及んでいます。罪に問われる可能性も否定できないということですよね。

トラウデン直美さん：

この地獄のメッセージが来ることで、どれだけ心に“ざらつき”と“ぬめり”が生じ、それがどれだけ長い期間残るのかというのを、どれだけ理解しているのかと憤りを覚えます。知事という立場を利用して、逃れられないような状況の中で20年以上行われていたということに対しては、周りの方々も気付ける瞬間があったのではないかと思わざるを得ないですね。寒気がします。

藤森祥平キャスター：

被害を受けた方は、ニュースなどで顔を見るたびに「心がざわついたり、吐き気がする」そうです。それから「知事があれだけ頑張っていたのだからテキストメッセージぐらい許してやれ」という世間やインターネット上の言葉に、今もなお傷つき続けてるんですよね。

小川彩佳キャスター：

声を上げることにも大変な勇気が必要だったと思います。そう感じさせるのが報告書の中の「上司に訴えたけれども信じてもらえなかった」ですとか、「相談した相手からもセクハラを受けた」ですとか、あとは女性職員の方からは、「自分たちのときはもっとひどいセクハラがあったけれども、それに耐えてきたんだ」と言われてしまったと。

もちろん杉本氏の罪深さが最も大きなものなんですけれども、その環境の罪深さというのも同時に感じてしまうんですよね。

セクハラ“20年以上”なぜ？

藤森祥平キャスター：

通報しにくい組織風土が蔓延っていたということですよね。調査報告書の原因分析では他にも、前知事に対することだけではなく、「被害発生直後に上司に相談したもののハラスメント対応する部署に情報が提供されなかった」という内容がありました。それから、相談窓口は設けられていたものの、被害発生当時にそういった窓口の存在を知らず利用されなかったということも指摘されています。

トラウデン直美さん：

もちろん組織としては徹底して見ていかないといけない部分だと思います。もしかすると、軽口のつもりだったり、そんなに重大ではないと思って送ってしまっている可能性があるということをすごく注意してほしいなと思いますね。「相手が拒否をしているように感じなかった」ということでは済まされないと思います。

小川彩佳キャスター：

改めてそれぞれの立場で、我が事として受け止める必要もありますよね。

藤森祥平キャスター：

周りでこうした組織風土が蔓延っていないかということを確認することが必要ですよね。

＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

トラウデン直美さん

Forbes JAPAN「世界を変える30歳未満」受賞

趣味は乗馬・園芸・旅行