食品の賞味期限を延ばす目的で使われている保存料と、がんや2型糖尿病のリスク増大との関係を指摘する研究が発表された/AJ_Watt/iStockphoto/Getty Images

（CNN）食品の賞味期限を延ばす目的で一般的に使われている保存料と、がんや2型糖尿病のリスク増大との関係を指摘する二つの研究が、フランスで発表された。

今回の調査には、フランス国立保健医学研究所などが関与する「ニュートリネット・サンテ研究」を利用。2009年から調査を開始して、参加者17万人あまりにネット経由で食生活やライフスタイルを報告してもらい、国の国民健康保険システムに保存された医療データと比較した。

7日の医学誌BMJに発表された研究では、09年の時点でがんにかかっていなかった約10万5000人について最長14年間の継続調査を行い、58種類の保存料の影響を調べた。研究対象としたのは、24時間ごとに行われる食品ブランド別のアンケートに回答した参加者のみ。保存料を添加した食品の摂取量が最も多かったグループと、最も少なかったグループを比較した。

参加者のうち少なくとも10％が摂取していた17種類の保存料について詳しく調べた結果、11種類についてはがんとの関係は認められなかった。一方、がんとの関係が判明したのは、亜硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、ソルビン酸、ピロ亜硫酸カリウム、酢酸塩、酢酸の6種類。いずれも米食品医薬品局（FDA）によって、食品への使用が「一般的に安全とみなされている（GRAS）」保存料だった。

ベーコンやハムなどの加工肉に使われる亜硝酸ナトリウムは、前立腺がんのリスク32％増大と関係していた。硝酸カリウムは乳がんリスクの22％増大、全てのがんのリスク13％増大との関係が指摘された。世界保健機関（WHO）は以前から、加工肉を大腸がんと直接関係する発がん物質とみなしている。

ソルビン酸塩、中でもソルビン酸カリウムは、乳がんリスクの26％増大、全てのがんのリスク14％増大と関係していた。こうした保存料はカビや細菌などの増殖を抑制する目的で、ワインや焼き菓子、チーズ、ソースなどに添加される。

ワイン製造や醸造に使われるピロ亜硫酸カリウムは、乳がんリスクの20％増大、全てのがんのリスク11％増大と関係していることが分かった。

酢酸塩は肉やソース、パン、チーズなどの食品に使用される自然発酵由来の保存料で、乳がんのリスク25％増大、全てのがんのリスク15％増大と関係。酢の主成分である酢酸は、全てのがんのリスク12％増大と関係していることが分かった。

研究チームはそれ以外の保存料（ビタミンCやビタミンEなどの抗酸化物質、ローズマリーなどの植物エキス、合成保存料のブチルヒドロキシアニソールなど）についても調査した。研究者によると、こうした「天然」保存料は、果物や野菜などそのままの食品として摂取した場合はがんのリスク低減と結び付けられることがある一方で、添加物として使われた場合は有害な場合もあるという。

がんとの関係が判明した抗酸化保存料は2種類のみで、発酵糖を原料とするエリソルビン酸ナトリウムなどのエリソルビン酸塩は、乳がんのリスク21％増大、がん全体では12％のリスク増大に関係していることが分かった。

エリソルビン酸は鶏肉、ソフトドリンク、焼き菓子などの変色や腐敗を防ぐために使用され、エリソルビン酸ナトリウムは加工肉の熟成を加速させる目的で使われる。

2型糖尿病に関する研究は7日のネイチャー・コミュニケーションズ誌に発表された。約10万9000人を対象に調査した結果、17種類の保存料のうち12種類について、最も摂取量が多かったグループで2型糖尿病の発症リスク約50％上昇と関係していることが分かった。