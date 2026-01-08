ラッパーのちゃんみな（27）が立ち上げたレーベル「NO LABEL ARTISTS」から、1人目の所属アーティストとして、HANAを輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」のファイナリスト、ふみのがデビューすると発表された。

「No No Girls」通称・ノノガは、SKY-HIが代表を務めるBMSG主催のガールズグループオーディション番組で、ちゃんみながプロデューサーを担当。最終審査に受かった7人のHANAメンバーの他に3人のファイナリストが存在しており、ふみのはそのうちの1人。

当時、ふみのの落選理由としてちゃんみなは「良い意味でどこでもやっていけるという判断だった」「もっと素敵に輝ける場所がある」と語っており、グループとしての方向性とのミスマッチを指摘しながら最大限の賛辞を送っていた。さらに、落選者3人の手をぎゅっと握り「誰の手も離さないから」と強く宣言。この発言がまさに実現した形となった。

ふみののデビューは11日。“1月11日”はノノガ最終選考が開催された日でもある。ファンからは「1月11日....ノノガファイナルの日…」「1月11日デビューは熱すぎる ふみのの居場所を作ったちゃんみなありがとう！」「『誰の手も離さないから』この言葉を行動と結果で示してくれた ちゃんみなの生き様に泣いた」「FINAL後の誰の手も離さないからねが こんな素敵な形で伏線回収されるとは」と歓喜の声が寄せられた。