※PlayStation5 CFI-1100A セット（本体、コントローラー２台、ソフト12作品）

KSI官公庁オークションにて、1月開催であるインターネット公売（地方公共団体など）の参加申込が1月8日13時より1月26日23時まで受け付けられている。

官公庁オークションは、税金滞納者の差し押さえ財産を落札できるオークション。2026年1回目となる今回は、PS5やPS4、PS3、Nintendo Switchといったゲーム機本体やゲームソフトなどが多数出品されている。

官公庁オークションへ参加するには、1月8日13時より1月26日23時までに参加申込を行なう必要がある。入札は2月2日13時より開始される。

□「KSI官公庁オークション」のページ

※Nintendo Switch 有機ELモデル ソフト付属

※PlayStation4

※【動作確認済】NINTENDO64セット・人気ソフト×2・拡張パック付・コントローラー×4

