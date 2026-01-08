官公庁オークション、PS5やSwitchなどゲーム機/ゲームソフトが出品中【2026年1月】
【KSI官公庁オークション：1月開催のインターネット公売（地方公共団体など）】 参加申込受付期間：1月8日13時～1月26日23時 入札期間：2月2日13時～
※PlayStation5 CFI-1100A セット（本体、コントローラー２台、ソフト12作品）
KSI官公庁オークションにて、1月開催であるインターネット公売（地方公共団体など）の参加申込が1月8日13時より1月26日23時まで受け付けられている。
官公庁オークションは、税金滞納者の差し押さえ財産を落札できるオークション。2026年1回目となる今回は、PS5やPS4、PS3、Nintendo Switchといったゲーム機本体やゲームソフトなどが多数出品されている。
官公庁オークションへ参加するには、1月8日13時より1月26日23時までに参加申込を行なう必要がある。入札は2月2日13時より開始される。
□「KSI官公庁オークション」のページ
※Nintendo Switch 有機ELモデル ソフト付属
※PlayStation4
※【動作確認済】NINTENDO64セット・人気ソフト×2・拡張パック付・コントローラー×4
