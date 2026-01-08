前水戸ＧＭの西村卓朗氏が大宮のスポーツダイレクター就任　１８年ぶり帰還に「運命を感じております」

Ｊ２大宮は８日、昨季まで水戸（今季からＪ１）でＧＭを務めていた西村卓朗氏がスポーツダイレクターに就任することを発表した。

西村氏は就任に際し、クラブを通じて「（昨年）１２月８日に水戸ホーリーホックを契約満了となったときに、私のｎｏｔｅで『人間万事塞翁が馬』と発信をさせていただきましたが、まさかこの場所に辿り着くことになるとは、１か月前には想像もできませんでした。現役時代、私がＪリーグで最も多く公式戦に出場させてもらったクラブに１８年ぶりに戻って来れたことに運命を感じておりますし、とても興奮し、感動しております。私がこれまで経験してきたことのすべてを懸けて、まずはＪ１昇格、そしてアジア、世界に出ていけるようなチーム強化に邁進していきたいと思っております。ＲＢ大宮アルディージャにかかわるすべての皆さまと共に、情熱的で、希望あふれる、日本サッカーの未来を創っていきましょう！これからよろしくお願いいたします」とコメントした。

また、大宮のスチュワートウェバー・ヘッドオブスポーツはクラブを通じ「西村卓朗氏をＲＢ大宮アルディージャに迎え入れることができ、非常にうれしく思います。日本サッカーに関する専門的な知識を持ったスタッフをスポーツ部門に加えることが、今後のさらなる成功を目指すにあったって、必要であると判断しました。西村氏は、水戸ホーリーホックでＪ１昇格というすばらしい実績を残しており、彼の専門的な知識と経験を活かして、クラブのあらゆる分野を発展させるという我々の目標達成に貢献してくれることを楽しみにしています」とコメントを発信した。