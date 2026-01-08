Âà²ñÈñÍÑÌ¾ÌÜ¤ÇÅÅ»Ò¥Þ¥Íー44Ëü±ßÊ¬º¾¼è¡¡¥³ー¥ÉÈÖ¹æ¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¿®¡¡Äá²¬»Ô¤Î40Âå½÷À¤¬Èï³²
12·î²¼½Ü¡¢Äá²¬»Ô¤Ë½»¤à40Âå¤Î½÷À¤¬¹ØÆþ¤·¤¿ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Î¥³ー¥ÉÈÖ¹æ¤ò¼Ì¿¿¤ÇÁ÷¤ê¡¢44Ëü±ßÊ¬¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î25Æü¡¢Äá²¬»Ô¤Ë½»¤à40Âå¤Î½÷À¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆ°²è¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¡Ö¸íºîÆ°¡¦Âà²ñ¿½ÀÁ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¸í¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤È»×¤¤¡¢¥áー¥ë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö050¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÈÖ¹æ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¥µ¥Ýー¥ÈÁë¸ý¡×¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡ÖÂà²ñ½èÍý¤Ë¤Ï44Ëü±ß¤¬É¬Í×¤Ç½àÈ÷¤Ç¤¤¿¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÆü½÷À¤Ï¤ª¶â¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢ÃË¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢44Ëü±ßÊ¬¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¥³ー¥É¤ò»£±Æ¤·¤Æ¥áー¥ë¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¡¢¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍâÆü¤âÂà²ñÈñÍÑ88Ëü±ß¤òÀÁµá¤¹¤ë¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·Èï³²¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤òÇã¤Ã¤Æ¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤ä¥³ー¥ÉÈÖ¹æ¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ïº¾µ½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£