中尾明慶、年末に妻・仲里依紗と大ゲンカ 「僕はおさまっていると思いますが…」 原因も明かす
俳優の中尾明慶（37）が8日、都内で開かれた『2026年はじめたいことRANKING発表会』に出席。年末に妻の仲里依紗と大ゲンカしたことを明かした。
中尾は発表会後の囲み取材で、年末に「加湿器に水入れている入れていない問題でゲンカになりまして」と明かした。
仲から「なんで加湿器に水を入れていないの？」と言われたのに対し、中尾は「加湿器なんてどうでもいいから」と返したという。
これで「大ゲンカに発展しました」といい、その後は「僕は収まっていると思いますが、僕が判断することじゃない」と恐縮気味だった。「2026年はしたくない」と話していた。
中尾は13年4月、仲と結婚。同年10月4日に第1子となる長男が誕生している。
発表会では、アコムが全国の10〜60代2000人を対象に「はじめたいこと」を調査した結果を公表。1位は「筋力トレーニング」、2位は「資産運用」、3位は「ラベルレス商品」という結果となった。
中尾のほか、本田望結、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんが登場。アコムの森下和喜常務も登壇した。
