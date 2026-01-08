Îø°¦¶Ø»ß¤ò´Ó¤¤¤¿¸µ48¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Îø¤á¤°¤ë¥í¥±¡¡»°¾åÍª°¡¤¬¸«¼é¤ë¡ÖÎø°¦¤Ï¥¨¥´¡ªÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤Ê¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¤Î¿¹ËÜ¿¸ÂÀÏº¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»°¾åÍª°¡¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢CBC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÎø¤Ï¥í¥±Ãæ¤Ë¡ª ¥·¡¼¥º¥ó4¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¿¼0¡§28¡¡¢¨Ãæµþ¹°è·÷¡Ë¤¬¡¢1·î10Æü¤«¤éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¿¹ËÜ¡õ»°¾åÍª°¡¡¡Îø°¦¸¡¾Ú¥í¥±¤ÎÍÍ»Ò¤â
¡¡¡È¥Ï¡¼¥É¤Ê¥í¥±¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿ÃË½÷¤ÏÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£¥·¡¼¥º¥ó4¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦¶Ø»ß¤ò´Ó¤¤¤¿¸µ48¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡BNK48¤ÎÂè1´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÂçµ×ÊÝÈþ¿¥¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÇ¯¾¯ÇÐÍ¥¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤¬½Ð±é¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö22¥¥í¤òÅÌÊâ¤ÇÆ§ÇË¤·¡Ø´ôÉì¥Ð¥ó¥¸¡¼¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¥í¥±¡×¡Ö²¬ºê¤ÎÌ£Á¹¥°¥ë¥á20¼ïÎà´°¿©¥í¥±¡×¡ÖÌ¾¸Å²°Åì»³Àþ±èÀþ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¿Íµ¤Å¹¡¦ºÇ¿·Å¹¤ò¼èºà¤·¡¢ÁÏ¶ÈÇ¯¿ô¤Î¹ç·×100Ç¯¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥í¥±¡×¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¥í¥±VTR¤ò¸«¼é¤ë¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¿¹ËÜ¤«¤é¡Ö¥Ð¥ó¥¸¡¼¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ÏÎø°¦¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¤¢¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£»°¾å¤¬¡ÖÎø°¦¤Ï¥¨¥´¡ªÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÎø¤Ë±ü¼ê¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï³Æ¥í¥±¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¸òºÝ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤«¤ò·èÃÇ¡£¤¿¤À¤·¡¢2¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤ÎÁê¼ê¤È¸ò´¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ë¸ò´¹¤·¤¿Áê¼ê¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥·¥Ó¥¢¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÁê¼ê¤Èº£²ó¤ÎÁê¼ê¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¤Î³ëÆ£¤ä¡¢¥í¥±¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î½çÈÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Î¿Í¤È¸ò´¹¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡Ä¡×¤È¸å²ù¤¬»Ä¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ä¡£Îø¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¡£
¢£¿¹ËÜ¿¸ÂÀÏº¡Ê¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Ð¥ó¥¸¡¼¥í¥±¤Ï¤â¤Ï¤äÎø°¦¤Ë´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èô¤ó¤Ç¤âÈô¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢ÎáÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç·Ý¿Í¤¬Èô¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»°¾å¤µ¤ó¤ÎÀ¤Áê¤òÀÚ¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¼ã¼Ô¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ËÄó¸À¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢£»°¾åÍª°¡¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡ÖVTR¤ò¸«¤Æ¡¢½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤òµá¤á¤ëÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ø¡ÊÇ¯¾å½÷À¤Ë¡Ë¸¤¤Ã¤³¤í¤ß¤¿¤¤¤Ë°·¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤¹ÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸½¤ì¤Æ¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£ÁÏ¶ÈÇ¯¿ô100Ç¯¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥í¥±¤Ï¥Ç¡¼¥ÈÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥¸¡¼¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥¸¡¼Èô¤ó¤À¤é¿Í´Ö¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÈô¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¥í¥±½Ð±é¼Ô¡¿Âçµ×ÊÝÈþ¿¥¡¢ÊÒ¸¶·ÃËã¡¢²ÃÆ£¸µµ¤¡¢ß·ÅÄÂç¼ù¡¢²Ö´¬°ÉÆà¡¢¤Ò¤í ¡Ê¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥ì¡Ë
