＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」５位にコクサイエレ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」５位にコクサイエレ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午後２時現在で、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



同社は昨年１１月１１日、下期に想定していた一部装置の販売時期が来期にずれ込む見通しとなったことを理由に、２６年３月期の業績予想を下方修正。これをきっかけに、株価は１１月１０日の年初来高値６１３５円から大幅に下落していた。



ただ、ＡＩの普及を背景に旺盛な半導体需要が続くとの見方から、株価は上昇に転じ、今年１月７日には６３２３円をつけ昨年来高値を更新。急落前の水準を上回ったことで、この日は利益確定売りも出ており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS