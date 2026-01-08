レブロン欠場のレイカーズがスパーズに敗戦…連勝「3」でストップ、2026年初黒星

1月8日（現地時間7日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のフロスト・バンク・センターでサンアントニオ・スパーズと対戦した。

敵地2連戦に臨むレイカーズは八村とオースティン・リーブスに加え、レブロン・ジェームズが欠場。ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビア、ジャレッド・バンダービルト、ディアンドレ・エイトンが先発を務めた。

第1クォーターから1ケタ点差で推移する接戦の展開。7点ビハインドで迎えた第2クォーター開始2分49秒からドンチッチ、ラレイビア、エイトンの連続得点で11－0のランを見せたが、ケルドン・ジョンソンに立て続けに得点を許し、5点ビハインドでハーフタイムに突入した。







前半を終え、ドンチッチが22得点7リバウンド7アシストの活躍でチームをけん引。ラレイビアが6得点、エイトンとジャクソン・ヘイズがともに4得点で続いた。

後半は第3クォーター開始3分52秒に2点差まで詰め寄ったものの、逆転には至らず。試合終了残り2分50秒に決まったラレイビアの長距離砲を最後に得点が止まり、最終スコア91－107で敗れた。

レイカーズは連勝が「3」で止まると同時に、2026年に入って初黒星。ドンチッチが38得点10リバウンド10アシスト3スティール、ラレイビアが16得点7リバウンド、ヘイズが10得点7リバウンドを記録した。

なお、レイカーズの次戦は10日（同9日）。ホームに戻り、ミルウォーキー・バックスと対戦する。

■試合結果



サンアントニオ・スパーズ 107－91 ロサンゼルス・レイカーズ



SAS｜26｜22｜31｜28｜＝107



LAL｜23｜20｜25｜23｜＝91



