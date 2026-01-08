ミニストップ軟化、経費増加で２６年２月期営業予想を赤字に修正

ミニストップ<9946.T>が軟化している。同社はきょう午後２時ごろ、２６年２月期通期の連結業績予想を修正。営業損益の見通しを従来の１２億円の黒字から３５億円の赤字（前期は３４億８６００万円の赤字）に引き下げたことがネガティブ視されているようだ。



ミニストップ店内で製造・販売していた手づくりおにぎりなどの消費期限の表示不正により、全店で一時販売を休止していたことによる当該商品の売り上げ及び関連購買の減少、再発防止策や安全・安心な厨房環境づくりのための経費増加が主な要因だという。なお、通期の営業総収入については従来通り９７０億円（前期比１０．９％増）で据え置いている。



出所：MINKABU PRESS