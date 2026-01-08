　徳島ヴォルティスは8日、DFエウシーニョ(36)が2025シーズンをもって契約満了となることを発表した。

　ブラジル出身のエウシーニョは過去に川崎フロンターレ、清水エスパルスでプレーし、2022年から徳島へ。昨季はJ2リーグ戦34試合で3得点を挙げ、4位でのJ1昇格プレーオフ進出に貢献した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DFエウシーニョ

(ELSINHO)

■生年月日

1989年11月30日(36歳)

■出身地

ブラジル

■身長/体重

180cm/78kg

■経歴

ジーナス-ビリェナ-グレミオ・マリンガ-ヘモ-ナショナルMG-CRB-フィゲイレンセ-バスコ・ダ・ガマ-アメリカ・ミネイロ-川崎F-清水-徳島

■出場歴

J1リーグ:179試合26得点

J2リーグ:97試合9得点

リーグカップ:22試合5得点

天皇杯:16試合3得点

ACL:5試合3得点

■コメント

「4年が経ち、ここでクラブを離れる日が来ました。

クラブとファンの皆様、これまでの皆様からいただいたサポートと敬意に深く感謝いたします。

本当にありがとうございました!」