「4年が経ち、ここでクラブを離れる日が来ました」徳島DFエウシーニョが契約満了
徳島ヴォルティスは8日、DFエウシーニョ(36)が2025シーズンをもって契約満了となることを発表した。
ブラジル出身のエウシーニョは過去に川崎フロンターレ、清水エスパルスでプレーし、2022年から徳島へ。昨季はJ2リーグ戦34試合で3得点を挙げ、4位でのJ1昇格プレーオフ進出に貢献した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DFエウシーニョ
(ELSINHO)
■生年月日
1989年11月30日(36歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
180cm/78kg
■経歴
ジーナス-ビリェナ-グレミオ・マリンガ-ヘモ-ナショナルMG-CRB-フィゲイレンセ-バスコ・ダ・ガマ-アメリカ・ミネイロ-川崎F-清水-徳島
■出場歴
J1リーグ:179試合26得点
J2リーグ:97試合9得点
リーグカップ:22試合5得点
天皇杯:16試合3得点
ACL:5試合3得点
■コメント
「4年が経ち、ここでクラブを離れる日が来ました。
クラブとファンの皆様、これまでの皆様からいただいたサポートと敬意に深く感謝いたします。
本当にありがとうございました!」
