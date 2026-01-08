¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤²¦»ÒÍÍ¡×BTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡¢¤¦¤¿¤¿¿²¤¹¤ë»Ñ¤ä½À¤é¤«¤¤Èù¾Ð¤ß¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ³¨¤Ë¤Ê¤ëÌåÀäµé¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー¸ø³«
¡ØELLE KOREA¡Ù¤ÎSNS¤Ë¡¢BTS¤ÎJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤Î»£±Æ¸½¾ì¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Í¥¤·¤¯¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡õ¼Ì¿¿¡Û①BTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Î½À¤é¤«¤ÇÈþ¤·¤¤É½¾ð¡¡②③④ Calvin Klein¤òÅ»¤¤¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¥°¥é¥Ó¥¢ ⑤⑥⑦¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¥¸¥ç¥ó¥°¥¯Vlog¤Û¤«¡ØELLE KOREA¡Ù´ØÏ¢¥àー¥Óー
¢£BTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤ò¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ë¡ØELLE KOREA¡Ù»£±Æ¥àー¥Óー
JUNG KOOK¤ÏÆ±»ï¤Î2026Ç¯1·î¹æ¤Ç9¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊJUNG KOOK¤Î»Ñ¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖJUNG KOOK¤ò¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤Ä¤¤¤¿Æ°²è¤À¡£
Æ°²è¤Ï¡¢JUNG KOOK¤¬ÁëÊÕ¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë»£±Æ¥·ー¥ó¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£º¹¤·¹þ¤à¼«Á³¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿²£´é¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯Èù¾Ð¤àÉ½¾ð¤ä¡¢¥«¥á¥é¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë´ãº¹¤·¤¬¼¡¡¹¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥»ー¥¿ー¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¦¤¿¤¿¿²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤Î»Ä¤ëÉ½¾ð¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£½À¤é¤«¤Ê¼«Á³¸÷¤È´Ë¤ä¤«¤Ë¥¦¥§ー¥Ö¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢JUNG KOOK¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÇò¥¹ー¥Ä»Ñ¤ä¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤òÇØ·Ê¤Ë¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Çñ¥ÁÖ¤ÈÎ©¤Ä²°³°»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤â¼ýÏ¿¡£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÈþ¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤²¦»ÒÍÍ¡×¡Ö½À¤é¤«¤¤¥¦¥§ー¥Ö¥Ø¥¢¤¬¹¥¤¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡×¡Ö¼Ì¿¿¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥°¥°¤¬ºÇ¹â¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Calvin Klein¤òÅ»¤¤¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¥¸¥ç¥ó¥°¥¯
¤Þ¤¿¡¢Calvin Klein¡Ê¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡Ë¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢»¨»ï¡ØRolling Stone¡Ù¤Ç¤ÎJUNG KOOK¤Î¥¯ー¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¡ÖELLE¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÂ©ÀÚ¤ì¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤Î»Ñ¤âºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¡¢°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£