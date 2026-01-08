「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第10節は10日（土）から11日（日）にかけて計5つのカードが実施される。

■東京グレートベアーズ vs ウルフドッグス名古屋

©SV.LEAGUE

東京GBにとって今節の会場「有明コロシアム」は、クラブ主管試合において2024年にV.LEAGUE DIVISION1（当時）の最多入場者数8,749名を達成、さらに2025年には9,842名で更新するなど、歴史を刻んできた場所だ。今季掲げる「ホームゲーム来場者数12万人」に達成にむけて、2026年最初のホームゲームをそのゆかりある舞台でスタートさせる。対するWD名古屋は昨年末に「令和7年度天皇杯 全日本バレーボール選手権大会」で優勝を飾り、以降のリーグ戦ではここまで4連勝中。第9節のGAME2では、今季序盤は不調なパフォーマンスを見せていた山崎彰都が久々の先発出場で躍動した。山崎自身は第4節の東京GB戦以降でスタメンが遠ざかったことから、今回は個人としてもリベンジを果たす機会となりそう。

■東レアローズ静岡 vs ジェイテクトSTINGS愛知

©SV.LEAGUE

2026年最初の開催週となった第9節では日鉄堺BZを相手に2日連続フルセットの激闘を制してみせた東レ静岡。リーグのトップスコアラーをひたはしる大砲キリル・クレーツがGAME1で31得点、またGAME2では若手アタッカーの重藤トビアス赳がチーム最多20得点と頼もしい活躍を披露した。チームとしても両日でブロックポイントは計13本をマーク、GAME2ではテイラー・エイブリルが最多5本、上條レイモンドが4本と続き、ミドルブロッカー陣に定評ある東レ静岡の本領が発揮された。今節で対戦するSTINGS愛知にはトリー・デファルコやステファン・ボワイエという強力アタッカーが並んでおり、ホームの声援を力に変えながら、その攻撃をはね返したいところ。

■大阪ブルテオン vs ヴォレアス北海道

昨年末の2025男子世界クラブ選手権大会で準優勝を飾った大阪Ｂ。日本チーム史上初となる好成績だったが、帰国してからも週末にリーグ戦が続くハードなスケジュールとなっている。それでもキャプテンの西田有志やエースのミゲル・ロペスは安定したパフォーマンスを披露しており、次はリーグ制覇を、と息巻く。対するヴォレアスは昨年末にこちらも天皇杯準優勝とチーム史上最高成績を収め、さらにその後の第8節GAME2で東レ静岡に勝利し、2025年を白星で締めくくっている。第9節は休息週だったため、心身ともにチャージ完了。第2節の対戦時ではセットを一つも奪えなかった大阪Ｂへ、今回は勝ち星を、と牙をむく。

■広島サンダーズ vs サントリーサンバーズ大阪

©SV.LEAGUE

第9節は休息週だった広島THは昨季リーグ王者のサントリーをホームに迎える今節が2026年最初の公式戦となる。そして両チームの対戦も今季初だ。広島THは攻撃力こそ他チームを下回るものの、サーブ効果率ではフェリペ・モレイラ・ロケを、ブロック決定本数（1セットあたり）では三輪大将を、それぞれ筆頭にチーム全体として高い数字を残している。ここまで7勝9敗と負け越しており、ここから巻き返しといきたいところ。一方のサントリーは、在籍8シーズン目を数える大砲ドミトリー・ムセルスキーが第9節にて現役引退を発表した。チームは「DIMA LAST SPIKE」（DIMA＝ディマは愛称）と銘打ち、公式サイトやSNSでキャンペーンを展開。ここからはムセルスキーが決める1本1本のアタックが花道となる。

■日本製鉄堺ブレイザーズ vs VC長野トライデンツ

©SV.LEAGUE

2026年開始から3週連続のホームゲームに臨んでいる日鉄堺BZは今節、VC長野を迎えてその“第2週目”を戦う。2試合連続でフルセット負けを喫した第9節ではポイントゲッターのマシュー・アンダーソンが欠場していたわけだが、それでもGAME1ではウルリック・ダールがチーム最多32得点、さらにGAME2では高梨健太が19得点に渡邉晃瑠が5本のブロックポイントと頼もしいパフォーマンスを見せた。あと一歩届かなかっただけに今は勝ち星に飢えに、飢えている。それはVC長野も同じ。現在リーグ戦は11連敗と苦しい状況が続いているが、第9節GAME1では天皇杯王者のWD名古屋からセットを先取。高い守備力とコート上で発揮される高い集中力は対戦相手にとって脅威だ。

■SVリーグ男子第10節 試合日程・放送情報・配信情報

東京グレートベアーズ vs ウルフドッグス名古屋

▼日時

GAME1：1月10日（土）14時05分～

GAME2：1月11日（日）14時05分～

▼会場

有明コロシアム

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

東レアローズ静岡 vs ジェイテクトSTINGS愛知

▼日時

GAME1：1月10日（土）14時05分～

GAME2：1月11日（日）14時05分～

▼会場

香陵アリーナ

▼放送

TOKAIケーブルネットワーク

▼配信

J SPORTSオンデマンド

大阪ブルテオン vs ヴォレアス北海道

▼日時

GAME1：1月10日（土）14時05分～

GAME2：1月11日（日）14時05分～

▼会場

パナソニックアリーナ

▼放送

GAME1:なし

GAME2: BS12

▼配信

GAME1: J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live Game!

GAME2: J SPORTSオンデマンド

広島サンダーズ vs サントリーサンバーズ大阪

▼日時

GAME1：1月10日（土）14時05分～

GAME2：1月11日（日）12時35分～

▼会場

広島グリーンアリーナ

▼放送

GAME1:フジテレビNEXT、BS10、テレビ新広島

GAME2: 広島テレビ

▼配信

J SPORTSオンデマンド

日本製鉄堺ブレイザーズ vs VC長野トライデンツ

▼日時

GAME1：1月10日（土）15時05分～

GAME2：1月11日（日）13時05分～

▼会場

日本製鉄堺体育館

▼放送

なし

▼配信

GAME1: J SPORTSオンデマンド

GAME2: J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live Game!