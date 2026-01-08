松嶋菜々子、夫・反町隆史も主演ドラマ開始で励まし合う「『お互いに頑張ろうね』と話をしております」
俳優・松嶋菜々子が8日、都内で行われたテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（毎週木曜 後9：00）記者会見に登壇した。1月期では夫の反町隆史もフジテレビ系『ラムネモンキー』（毎週水曜 後10：00）に主演しており、夫婦そろって主演ドラマが開始することについても言及した。
【集合ショット】松嶋菜々子、佐野勇斗ら豪華キャストが集結！
同局連ドラ初主演、9年ぶりのドラマ主演となる松嶋は「とても楽しみにしているよ、待ってたよと言ってくださって緊張します」と周囲の反響を報告。反町とは「『きょうは遅いの？きょうは何時まで？』みたいな業務連絡を（笑）。夕飯を食べるのか、食べれないのかとか…『お互いに頑張ろうね』という話をしています」と仲むつまじい会話を明かしていた。
今作は“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕国税調査官・米田正子（松嶋）が、悪徳脱税者を成敗していく本作。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれる東京国税局・資料調査課。そんな《コメ》の中に新設されたドラマオリジナルの部署《複雑国税事案処理室》＝《通称・ザッコク》が舞台となる。
正子は、なかなか手を出せない厄介な事案を扱う《ザッコク》を創設。“正しく集めて、正しく使う”という信念のもと、東大卒の財務省キャリアで数字のスペシャリスト・笹野耕一（佐野勇斗）、人心掌握術の天才・俵優香（長濱ねる）、強運だけが取りえの室長・古町豊作（高橋克実）、そして正子の元上司で、かつては“ガサ入れの魔女”と恐れられた飯島作久子（大地真央）と、個性派ぞろいのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。
このほか、佐野勇斗、長濱ねる、高橋克実、大地真央が参加した。
