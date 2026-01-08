女優の石田ゆり子（５６）が近影をアップした。

８日にインスタグラムで「２０２６年の幕開け。いろんなことがありますが 運動は全てを良い方向へ連れて行ってくれます。体と心は繋がっていますから。体にスイッチいれることは本当に大切です」と書き始めた石田。

「これは簡単に見えますが意外と大変なバランスボールの上で１分、バランス取るというエクササイズ？で手に持っているのはおよそ１キロのボール。この重さの移動に振り回されないように」とボールを使ってトレーニングする姿を投稿した。

さらに「髪の毛もこうして後ろで結べる長さに戻りました。いま伸ばしてます」と現在のヘアスタイルも披露。昨年６月にベリーショートにしたことが話題になったが、「ショートカットより、実はある程度の長さがある方が今の自分には合ってるな、と思いまして。わさわさーっと長くしてみたい気持ちもあります」と伸ばすことを明かした。

バランスボールの上で姿勢を保つ姿にフォロワーは「さすがゆり子！素晴らしい体幹！」「ゆりちゃんスゴ〜イ」「体幹スゴイ」「すごい安定感」「すごーい！わたしはバランスボールに座っていることさえできないです」」「今のアイドルと互角ですね」「美しい」「体の芯がブレてないのが凄（すご）い！」「これめちゃくちゃ難しいと思います。ゆり子さんすごいです」と驚いた。