「TGC teen 2026 Summer」開催決定 希空・おひなさま（長浜広奈）ら出演者第1弾解禁
【モデルプレス＝2026/01/08】7月29日にZepp Haneda（TOKYO）にて『TGC teen 2026 Summer』の開催が決定。あわせて、出演者第1弾が解禁された。
【写真】辻ちゃん長女「TGC」初出演で華々しくランウェイデビュー
『TGC teen』は、SNSや動画配信サイト上でティーンに影響力のある出演者を中心とし、ティーンの未知なるパワーを存分に発揮・体感できる、東京ガールズコレクション（TGC）がプロデュースする令和“teen”のためのガールズフェスタである。2025年7月30日には、豊洲PIT（東京都江東区）にて『TGC teen 2025 Summer』を開催し、来場者数、イベントのライブ配信視聴者数を含む総人数はのべ約200万人を突破。盛況のうちに幕を閉じた。今回の『TGC teen 2026 Summer』のキービジュアルは、『TGC teen 2025 Summer』に引き続き、人気イラストレーターasuka氏が制作した。
MCは、SNS総フォロワー数約1000万人超のエア、UraN、浅見めいからなる個性派揃いの期限切れ“JK”3人組YouTuberで、TGC teen9開催連続でのMCとなるくれいじーまぐねっとに決定。
モデルには、SNS総フォロワー数500万人超のカリスマインフルエンサーのさくらをはじめ、恋愛番組『今日、好きになりました。卒業編2025inソウル』出演で話題を呼び、SNS総フォロワー数260万人超と人気急上昇中の希空が決定。さらに、女子高生ミスコン2022グランプリで、『今日、好きになりました。卒業編2025inソウル』に出演した村谷はるな、雑誌「Seventeen」専属モデルの小國舞羽がランウェイに登場する。
また、長浜広奈（「今日、好きになりました。マクタン編／ハロン編／夏休み編2025」などTVに多数出演）や、多田梨音（「今日、好きになりました。夏休み編2024／冬休み編2024／夏休み編2025」出演）、女子高生ミスコン2023グランプリの米澤りあ、ティーンから支持を得るおさきやりんから、次世代を担う豪華な“令和teen”が集結し、ランウェイを華やかに彩る。
さらに、アーティストには、「がんばりすぎない、ぬくぬく系バスタイムポップス」を提唱する6人組グループ・ONSENSE。オーディション選出組にモデルや俳優が加わった多様なメンバー構成が特徴である。アソビシステムらが参画したYOAKE entertainmentよりデビューし、『第41回 マイナビ東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』で初パフォーマンスを果たすなど、国内外からの注目を集めている。（modelpress編集部）
開催日時：2026年7月29日（水）開場14：45／開演16：00／終演19：30（予定）
会場：Zepp Haneda（TOKYO）
モデル：小國舞羽、おさき、さくら、多田梨音、長浜広奈、希空、村谷はるな、米澤りあ、りんか 他 ※50 音順
アーティスト：ONSENSE 他
MC：くれいじーまぐねっと
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃん長女「TGC」初出演で華々しくランウェイデビュー
◆「TGC teen 2026 Summer」開催決定
『TGC teen』は、SNSや動画配信サイト上でティーンに影響力のある出演者を中心とし、ティーンの未知なるパワーを存分に発揮・体感できる、東京ガールズコレクション（TGC）がプロデュースする令和“teen”のためのガールズフェスタである。2025年7月30日には、豊洲PIT（東京都江東区）にて『TGC teen 2025 Summer』を開催し、来場者数、イベントのライブ配信視聴者数を含む総人数はのべ約200万人を突破。盛況のうちに幕を閉じた。今回の『TGC teen 2026 Summer』のキービジュアルは、『TGC teen 2025 Summer』に引き続き、人気イラストレーターasuka氏が制作した。
◆さくら・希空・長浜広奈ら出演者第1弾解禁
MCは、SNS総フォロワー数約1000万人超のエア、UraN、浅見めいからなる個性派揃いの期限切れ“JK”3人組YouTuberで、TGC teen9開催連続でのMCとなるくれいじーまぐねっとに決定。
モデルには、SNS総フォロワー数500万人超のカリスマインフルエンサーのさくらをはじめ、恋愛番組『今日、好きになりました。卒業編2025inソウル』出演で話題を呼び、SNS総フォロワー数260万人超と人気急上昇中の希空が決定。さらに、女子高生ミスコン2022グランプリで、『今日、好きになりました。卒業編2025inソウル』に出演した村谷はるな、雑誌「Seventeen」専属モデルの小國舞羽がランウェイに登場する。
また、長浜広奈（「今日、好きになりました。マクタン編／ハロン編／夏休み編2025」などTVに多数出演）や、多田梨音（「今日、好きになりました。夏休み編2024／冬休み編2024／夏休み編2025」出演）、女子高生ミスコン2023グランプリの米澤りあ、ティーンから支持を得るおさきやりんから、次世代を担う豪華な“令和teen”が集結し、ランウェイを華やかに彩る。
さらに、アーティストには、「がんばりすぎない、ぬくぬく系バスタイムポップス」を提唱する6人組グループ・ONSENSE。オーディション選出組にモデルや俳優が加わった多様なメンバー構成が特徴である。アソビシステムらが参画したYOAKE entertainmentよりデビューし、『第41回 マイナビ東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』で初パフォーマンスを果たすなど、国内外からの注目を集めている。（modelpress編集部）
◆「TGC teen 2026 Summer」開催概要
開催日時：2026年7月29日（水）開場14：45／開演16：00／終演19：30（予定）
会場：Zepp Haneda（TOKYO）
モデル：小國舞羽、おさき、さくら、多田梨音、長浜広奈、希空、村谷はるな、米澤りあ、りんか 他 ※50 音順
アーティスト：ONSENSE 他
MC：くれいじーまぐねっと
【Not Sponsored 記事】