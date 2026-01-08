ヤクルト・青柳晃洋投手が８日、静岡・沼津市の愛鷹広域公園で自主トレをスタートさせた。

阪神時代から恒例となっている静岡での自主トレだが、ヤクルトに移籍してからは初めて。「野球選手である限り基礎的なことは一緒ですし、ここで確かめること、１年の初めでやることは変わらない」。澄み切った冬空の下、体幹トレ、キャッチボール、ノック、ランニングなどで汗を流した。

昨季は阪神からポスティングシステムを使ってメジャーに挑戦したが叶わず、７月３１日にヤクルトへ移籍。先発陣の立て直しに期待されたが、３試合で２敗に終わった。阪神時代は２１年、２２年に１３勝で２年連続最多勝を獲得。右サイドスローからの最速１４９キロの速球、変化球は通用するはずだ。池山新監督の下、先発ローテーション入りを目指す。「チームとしてはヤクルト自体が優勝すると言っていますし、僕自身も野球を続ける間は一生キャリアハイを目指している。僕は１３勝はしたことがあるので、１４勝以上が目標。イニング数もそうですし、年齢関係なくいつでもキャリアハイを目指して頑張ります」。まだ３２歳。このまま終わるわけにはいかない。