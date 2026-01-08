ローソンは、2026年1月13日(火)より、東海・北陸地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

行楽やランチタイムにぴったりの、東海エリアの代表的なおかずを詰め合わせたお弁当がラインナップされます。

ローソン「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」俵むすび弁当

発売日：2026年1月13日(火)

価格：589円(税込)

販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗

俵むすび5個と、バラエティ豊かなおかずを組み合わせたお弁当です。

味噌カツ(愛知県)、鶏ちゃん(岐阜県)、松阪牛コロッケ(三重県)と東海3県のおかずを詰合せました。

一度に3県の「うまいもん」を味わえる、贅沢な仕上がりとなっています。

ローソン「俵むすび弁当〜東海の味めぐり〜」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一度に3県の「うまいもん」を味わえる！ローソン「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」俵むすび弁当 appeared first on Dtimes.