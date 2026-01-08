味仙監修の辛さ！ローソン「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」からあげクン 台湾ミンチ味

ローソンから、「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」と題したキャンペーンに合わせて、名古屋の名店が監修した特別な「からあげクン」が登場します。

行列の絶えない人気店「味仙名古屋駅店」とのコラボレーション商品がラインナップされます。

ローソン「からあげクン 味仙名古屋駅店監修 台湾ミンチ味」

発売日：2026年1月13日(火)

価格：298円(税込)

販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗

「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」の注目商品として発売される、地域限定のホットスナック。

名古屋で行列の絶えない台湾料理の名店「味仙名古屋駅店」が監修を行っています。

同店の看板メニューである「台湾ラーメン」に使用されている、台湾ミンチの独特の辛さとニンニクの風味を再現した一品です。

口に入れた瞬間から広がる刺激的な辛さと旨味が、食欲をそそります。

名店の味わいを手軽に楽しめる、インパクト抜群のからあげクンです。

ローソン「からあげクン 味仙名古屋駅店監修 台湾ミンチ味」の紹介でした。

