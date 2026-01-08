政治葛藤と分裂の開始点を尋ねる質問には「文在寅（ムン・ジェイン）政権」が21％、「李明博（イ・ミョンバク）政権」が17％と高かった。これも支持政党によって大きな差が表れた。「民主党」（30％）・「革新党」（31％）など与党圏政党支持層は「李明博政権」という回答が多い半面、「国民の力」（41％）と「改革新党」（47％）など保守野党圏支持層は「文在寅政権」を葛藤深化の出発点という回答が多かった。康院長は「進歩側は（李明博政権当時に検察の捜査対象となった）盧武鉉（ノ・ムヒョン）元大統領の逝去を、保守側は文在寅政権当時の国政の前面に出した（朴槿恵政権に対する）積弊清算を葛藤と分裂の始点と判断している」とし「自分側の指導者に対する攻撃を葛藤の始まりと見ている」と述べた。

政治の深刻な対立のため政治的対話が見られず、このため妥協の空間も消えるという懸念もある。調査で「家族や友人と政治問題で言い争いをした経験」を尋ねると、40％が「ある」と答えた。政治性向別には「進歩層」の46％、「保守層」の43％が「ある」と答えた。相対的に政治色が薄い「中道層」（34％）と比べて高い比率だった。康院長は「国民の半分ほどが政治の話をして言い争いになった経験があるというのはかなり深刻」とし「互いに政治性向が異なると判断される場合は言い争いを避けるため最初から対話をせず、葛藤解消の機会が消えることになる」と話した。

今回の調査の研究陣はこうした政治的対立を解消する案として政党政治の復元を期待する国民が多いという結果に注目した。「支持する政党と別の政党をどう認識するか」という質問では、回答者の61％が「協力または競争するべき対象」と答えたからだ。具体的には41％が「協力」対象、20％が「競争」対象と回答した。ただ、「国民の力」支持層だけをみると「警戒（19％）または「敵対」（24％）など否定的な対象として眺める比率が43％だった。チョン・ヨンギョン研究員は「国民の相当数は現在の政治的分裂と葛藤を心配しながらも、結局はこの問題を解決するために政党がまともに役割を果たし、与野党が妥協の政治をすることを望む」と診断した。