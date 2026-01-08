韓国社会が政治的に深刻に分裂していると認識する国民は全体の8割にのぼることが分かった。このような分裂が政党間の対立と理念の違いによるものと見る国民も半分を超える。

ソウル大国家未来戦略院と中央日報・京郷新聞が共同で韓国リサーチに依頼し、昨年12月29〜31日に全国満18歳以上の成人を対象に調査した結果、回答者の81％は「韓国社会が政治的に深刻に分裂している」ということに同意した。「強く同意する」（39％）と「同意する」（41％）を合わせた数値（小数点以下は四捨五入）だ。「同意しない」は4％にすぎなかった。分裂に対する認識は野党の支持層で特に目立った。最大野党「国民の力」支持層の90％が分裂が「深刻」と答え、与党「共に民主党」支持層の回答率（80％）より高かった。

分裂と葛藤の原因には「政党の対立」が36％、「理念の違い」が18％だった。過半の54％が分裂の原因を「政治」と見ているということだ。今回の調査を主導したソウル大の康元沢（カン・ウォンテク）国家未来戦略院長（政治外交学部教授）は「調査全般で政界に失望しているという情緒が強く感じられた」とし「一般国民は葛藤に疲れ、葛藤を解決してほしいと考えて政治家を選んだが、政界はむしろ葛藤を活用しているという印象を受ける」と分析した。

今回の調査で注目されるのは、回答者が分裂・葛藤の責任を各政党の「強硬支持者」に向けている点だ。「分裂と葛藤の責任は誰にあるのか」という質問に「強硬政党支持者」（39％）と「強硬ユーチューバー」（24％）という回答（1、2順位合計）が63％にのぼり、「民主党」（34％）と「国民の力」（30％）を合わせた数値と似ていた。「既成メディア」は28％、「大統領」は27％だった。康院長は「政党が前で引っ張るのでなく強硬支持者に振り回される姿が一般国民の不満と政治疎外感を強めている」と指摘した。

現政権に対する評価は支持政党別に大きな差が表れた。「李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政運営をどう評価するか」という質問に回答者全体の53％が「良い」、30％が「良くない」と回答した。しかし「国民の力」支持層では「良くない」という回答が70％に達した。同じ保守政党の「改革新党」支持層の48％も「良くない」と答えた。半面、「民主党」「祖国革新党」の支持層はそれぞれ90％、91％が「良い」と回答した

特に李大統領が強調してきた「国民統合」について「国民の力」支持層の75％は「良くない」と厳しい評価をした。「良くない」という回答は11％にすぎなかった。「民主党」支持層の74％が「良い」と評価したのとは対照的だ。ソウル大国家未来戦略院のチョン・ヨンギョン研究員は「統合に対する李在明政権の意志は強いが、その対象の野党支持層が自身を包容の対象と考えていない」と解釈した。

専門家らは「野党支持層に国政運営から疎外されているという認識がある限り、政府・与党を敵対的に眺める状況も続くだろう」（チョン研究員）と診断した。実際、「国民の力」支持層の64％は「大統領は一つの政派の代表にすぎない」という主張に「同意する」と回答した。「政治的反対勢力と妥協する政治家は背信者とみられる」という主張にも、回答者全体では16％だけが同意したが、「国民の力」支持層の同意率（26％）は10ポイント高かった。