お内裏様とお雛様の限定パッケージ！ブルボン「ピッカラうまうま梅のり味／ピーパリまろまろ桜もち風味」

ブルボンから、ライススナック「ピッカラ」「ピーパリ」のひなまつり仕様となる期間限定商品が登場します。

お内裏様とお雛様をあしらったかわいらしいパッケージデザインに加え、この季節だけの特別な味わいがラインナップされます。

ブルボン「ピッカラうまうま梅のり味／ピーパリまろまろ桜もち風味」

発売日：2026年1月13日(火) 全国発売

価格：オープンプライス

賞味期限：8カ月

販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

ロングセラーのライススナックが、ひなまつりを彩る期間限定の装いで展開されます。

お内裏様とお雛様をモチーフにしたかわいらしいデザインが特徴。

この期間だけの限定フレーバーとして、和の素材を活かした「梅のり味」と「桜もち風味」を楽しめます。

2品ともに、ノンフライでサクサクとした食感が魅力のライススナック。

季節感あふれる味わいとパッケージで、ひなまつりの食卓や春のひとときを華やかに演出します。

ピッカラうまうま梅のり味

価格：オープンプライス

内容量：45g

ノンフライでサクサク食感のライススナックに、梅の酸味とのりの風味をまとわせた一品。

軽い食感にのせて、爽やかな味わいが心地良く広がる商品です。

ピーパリまろまろ桜もち風味

価格：オープンプライス

内容量：48g

ノンフライでサクサク食感のライススナックを、まろやかな桜もち風味に仕上げています。

口いっぱいに広がる、やさしい甘じょっぱさを堪能できます。

ピッカラについて

1979年(昭和54年)に発売された「ピッカラ」。

お米を主原料とした独特の食感とくちどけ感をもったスナック菓子です。

立体的に成型した個性的な生地を、甘味と塩味のバランスが絶妙な甘しょうゆ味で仕上げています。

発売当初は筒状の紙製容器に入った洋風あられとして、クルッと丸まった独特な形状とともに斬新なライススナックでした。

現在は、甘じょっぱいしょうゆ味に胡麻油の豊かな香りを加え、お米の風味としょうゆのやさしいおいしさを楽しめます。

ピーパリについて

1980年(昭和55年)に発売された「ピーパリ」。

お米を主体とした生地をふっくらソフトに焼きあげたライススナックです。

ピーナッツバターペーストをたっぷりと生地にしみこませ、ピーナッツの旨味とコクのある後引くおいしさに仕上げています。

発売初期には、印象的な六角形の箱パッケージで話題となり、「ピッカラ」とともに“ライススナック”という新しいカテゴリーを形成しました。

かわいらしいパッケージと春らしい味わいで登場する期間限定商品。

ブルボン「ピッカラうまうま梅のり味」と「ピーパリまろまろ桜もち風味」の紹介でした。

