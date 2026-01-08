大人になって気づいた実家の“ありがたみ”が話題になっている。

投稿したのは、超学生さん（@tyougakusei）。親に連絡せずに突然実家に帰った際の気づきをSNSに投稿した。超学生さんは実家に帰省するたびにたくさんのお菓子やごはんがあるなと思っていたという。しかし、連絡せずに突然帰った際にはお菓子もケーキも何もなかったそう。「今まで僕が帰ってくるからわざわざ買っておいてくれてた可能性が浮上し大涙」と、親の優しさにほっこりしていた。

投稿を見た人からは「実家帰ると好きな食べ物たくさん用意してくれてて心がぽかぽかする」「お土産まで持たせてくれて感謝しかない」といった声が寄せられ、お父さん・お母さんたちからも「真面目に頑張ってる子ども見てたらそんなの当たり前よ」「なんだって用意したいし全力でもてなしたいのが親ですよ」など共感の声が寄せられている。

ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサーを務めるお笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子は「親になって気づく“当たり前じゃなかった”ことは？」という質問に対して、「家事全般。当たり前に洗濯が終わったものが畳んであることや、ご飯が出てくることとか。うちは牛乳をよく飲むから毎日買い足しているときに『あぁ、実家も牛乳って切れたことなかったな』と思って。あれはお母さんが把握して買ってくれていたのだ」と話している。（『わたしとニュース』より）