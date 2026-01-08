タレントのわたなべ麻衣さんが自身のインスタグラム・ストーリーズで「今年から夫婦揃ってフリーになりました」と報告。合わせて、JOYさんも自身のYouTubeで詳細を語っています。



【写真を見る】【 JOY & わたなべ麻衣 】「今年からフリー」夫婦で個人事務所を設立 わたなべ麻衣さんは「mai」に改名





わたなべさんはJOYさんと腕を組む2ショット写真をストーリーズに投稿。「去年いっぱいで事務所を円満退社し」「今年から夫婦揃ってフリーになりました」と報告しました。

合わせて「そのタイミングでJOYくんと」「『こっちのほうが字面の並び良くね？』というとんでもなく軽いノリで」「わたなべ麻衣から【 mai 】に芸名を変更しました！」と、改名を報告してます。







ストーリーズには、JOYさんのYouTube「それ群馬にもありますけど!!」へのリンクが掲載されていて、JOYさんは共演の大井洋一さんとユージさんに「事務所の方を退所しまして」「今年からフリーということで活動していくことになりました」と報告。円満退社での独立であることを強調しつつ、「名前はそのまま」「マネージャー引き連れ」「HPありの個人事務所も作る」と説明しています。









共演のユージさんが “事務所名を当てたい。ヒント” と促すと、JOYさんは「僕と妻の…」と返答。様々な答えが出た末に、JOYさんは「ジャムズフラワー」と明かしました。「JAM’S」に「JOY」「&」「mai」が込めてあると由来を説明しています。









JOYさんは、今年の抱負として、YouTubeチャンネルの登録者数10万人を目指すことと「本当に群馬に今年住めたらいいな」と語り、娘の小学校進学を見据えて「群馬に身を置く余蘊動きにしていきたい」と思いを明かしています。

【担当：芸能情報ステーション】