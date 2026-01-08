ぱーてぃーちゃん、3人とも異色の経歴 きょんちぃはキャバ嬢、信子はバー すがちゃん「これがこのザマということで」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃん（すがちゃん最高No.1、金子きょんちぃ、信子）が8日、都内で開かれた『2026年はじめたいことRANKING発表会』に出席。それぞれ芸人になる前の異色の経歴を明かした。
【集合ショット】赤の差し色が素敵！華やか衣装の本田望結＆中尾明慶ら
イベントでは、登壇者が若い年代で新しいことを始める重要性を語った。信子は芸人になる前にレストランやバーで働いていたことを明かし、すがちゃんは「これがこのザマということで」と会場の笑いを誘った。
きょんちぃは「売れているキャバ嬢」だったことを伝え、すがちゃんはテレビのADとして働いたことを説明。「床を生放送中に燃やして、大変な損害を与えてしまった」と振り返った。
その上で、すがちゃんは「新しく芸人になるという目標を掲げたのは全員20代だった。チャンスやきっかけにチャレンジする年齢であると思う」と語った。信子は「全部やってきて良かったと思っている。やらない後悔は取り戻せない」と力を込めていた。
発表会では、アコムが全国の10〜60代2000人を対象に「はじめたいこと」を調査した結果を公表。1位は「筋力トレーニング」、2位は「資産運用」、3位は「ラベルレス商品」という結果となった。
ぱーてぃーちゃんのほか、中尾明慶、本田望結が登場。アコムの森下和喜常務も登壇した。
